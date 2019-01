MEGA-SENA ACUMULA E PRÓXIMO PRÊMIO VAI PAGAR R$ 27 MILHÕES

Confira as dezenas sorteadas: 04 – 19 – 27 – 35 – 40 – 44.

A quina saiu para 75 apostas; cada ganhador vai receber R$ 23.377,95. A quadra registrou 4.470 bilhetes vencedores; cada um vai pagar um prêmio de R$ 560,35.

O concurso 2.116 será realizado nesta quinta-feira (17). As apostas poderão ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.