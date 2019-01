POSIÇÕES PRECIPITADAS

Um fato começa a ficar mais claro nesse momento de posição política. A oposição nunca esteve tão vazia e sem propósito. Claro que muitas águas vão rolar, talvez até por “cima da ponte”, numa enxurrada de posições precipitadas. Mas o certo é que não há mais espaço para que um segmento se coloque contrário ao Governo, só para marcar presença junto a uma sociedade que precisa de maior sinceridade nos atos, nas ações e nos princípios de quem está do outro lado do Poder.

A bancada da oposição deve ter cuidado para desempenhar o seu papel, preocupando-se com interesses do povo e não apenas para ascender eleitoralmente. O político desse novo tempo tem que mostrar coerência do que critica e buscar soluções, exatamente para mostrar aos eleitores que é mais capaz do que aqueles que estão administrando o Estado. Criticar apenas para desqualificar não vai mais encontrar guarida nos meios de um povo que ainda espera mudanças reais daqueles que elegeu.

O quadro atual também mostra a necessidade do Governo acertar em seus projetos na elaboração de uma estrutura que clareie os caminhos para um futuro sem vícios e ranços do passado. A melhor gestão é a que se faz para o povo, não aquela que se põe a serviço de blocos aliados, sempre famintos por posições estratégicas que mantenham o status quo e lhes dêem posições vantajosas numa administração bem fatiada e melhor servida.

O governador Belivaldo Chagas tenta alterar esse perfil das gestões ultrapassadas, em que o indicado servia e ouvia mais os seus chefes e tratavam com indiferença questões que careciam de maior empenho para solucioná-las. Agora, o povo tem que ser foco e referência da administração, para melhorar a vida do cidadão e não daqueles que já convivem em condições confortáveis na estrutura social.

Com esse modelo, Belivaldo pode trazer apoio de uma provável oposição que pretenda superar a administração apontando futilidades que não melhoram a vida de ninguém e nem põe em desenvolvimento segmentos importantes do Estado. Há necessidade de rever conceitos de oposicionistas voltados exclusivamente para desqualificar, sem oferecer a mínima sugestão capaz de resolver os problemas que apontam.

FELIZOLA VAI A ONYX

O secretário Geral do Governo, José Carlos Felizola, esteve com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ontem, no Palácio do Planalto. Levou pleitos de Sergipe, em especial referente a Fafen. O ministro ficou sensível ao problema que é importante para Sergipe e estratégico para o País.

SOBRE BELIVALDO

Onyx Lorenzoni manifestou a Felizola sua disposição para receber o governador Belivaldo Chagas e toda a bancada de Sergipe no Congresso a fim de tratar de assuntos vinculados ao Estado. O interesse demonstrado pelo ministro é importante para Sergipe, que não ficará distante do Planalto.

CONTRA USO DE ARMAS

PT entrará com Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o decreto de Jair Bolsonaro (PSL), que facilita a comercialização e posse de armas pelos cidadãos. A direita ignara insulta: “para o PT, armas só em mãos de bandidos”.

QUESTÃO VAI DURAR

O decreto de Jair Bolsonaro facilitando a comercialização e posse de armas ainda vai se estender muito. De qualquer forma quem comemora isso é a indústria, que vai se desenvolver no Brasil. A impressão é que o brasileiro parecia mais feliz sem precisar usar qualquer tipo de arma.

FORTALECER LEGENDAS

O deputado Capitão Samuel diz que está dialogando com partidos em Sergipe e a nível federal, porque entende que é preciso fortalecer as legendas: “Pode ser o PSL, mas se não for possível tem outros”. O objetivo de Samuel já é tornar a sigla capaz de eleger prefeitos e vereadores em 2020.

POUCOS PARTIDOS

Capitão Samuel diz que em 2022 três ou no máximo quatro partidos terão condições de eleger deputados federais: “será um do Governo, um da oposição e um independente e talvez um quarto, não sei… Mas com certeza mais de quatro partidos disputando vaga de deputado federal nós não vamos ter”.

SOBRE PT DE ESTÂNCIA

O presidente municipal do PT em Estância, Domingos Machado (Dominguinhos) nega que tenha mantido qualquer conversa com o prefeito Gilson Andrade (sem partido) para algum tipo de composição: “somos adversários políticos sem radicalizações e mantemos conversas republicanas”, disse.

CANDIDATURA PRÓPRIA

Dominguinhos disse ainda que o PT terá candidatura própria a prefeito de Estância em 2020 e no momento faz um mutirão para unir a militância, inclusive com abertura de uma nova sede para acomodar bem o partido. Não há qualquer chance de composições para as eleições municipais.

NA BARRA DOS COQUEIROS

Circulou ontem com insistência, nos meios políticos do município de Barra dos Coqueiros, que o prefeito Airton Martins teria sido cassado. Foi o assunto da cidade, embora não tivesse ocorrido qualquer decisão jurídica em relação ao afastamento. Tudo sem procedência…

COM MAIS DEMISSÕES

A prefeita se Itabaiana, Caminha Mendonça, continua fazendo demissões de diretores ligados ao prefeito afastado Valmir de Francisquinho (PR) que não retornaram ao trabalho desde que ele foi afastado. Ontem ela teria visitado setores da Saúde para adotar essa providência.

VALMIR TEM PROGRAMA

O prefeito afastado Valmir de Francisquinho inclusive faz um programa de rádio pela manhã, em Itabaiana, e mantém a liderança política do seu bloco. Aliás, o programa na Radio Princesa da Serra vai ao ar através de uma “vaquinha” feita por amigos de Valmir.

AUXÍLIO MUDANÇA

O senador eleito Alessandro Vieira (Rede) vai aceitar o auxílio mudança, no valor de quase R$ 4 mil, para se transferir para Brasília. O auxílio é um direito do parlamentar e absolutamente legítimo. Mesmo assim, pelo menos sete senadores, entre eles Randolfe Rodrigues (AP), da Rede, recusaram o auxílio.

APENAS UM DETALHE

Senador Randolfe Rodrigues (Amapá) decidiu não aceitar porque fora reeleito e, mesmo sem precisar fazer mudanças, teria direito ao auxilio moradia, com toda estrutura montada em Brasília, adquirido com os oito anos do mandato anterior. O auxílio de reeleitos é, sim, uma excrescência.

MANTÉM POSIÇÃO

Alessandro Vieira mantém a sua posição de não votar no senador Renan Calheiros para presidente do Congresso. Vai escolher outro nome que dispute o mandato contra ele. Segundo ainda o senador, em março será realizado Congresso do PPS para mudança de nome e fusão com a Rede.

DEMISSÃO EM LAGARTO

Ontem pela manhã, através de telefonema, uma pessoa informou que o prefeito Valmir Monteiro (PSC), de Lagarto, estaria demitindo dos cargos todas as pessoas vinculadas ao deputado federal Gustinho Ribeiro (SD), o que foi desmentido pela assessoria do prefeito no final da tarde.

O QUÊ ESTÁ HAVENDO?

Segundo a assessoria, o prefeito Valmir Monteiro resolveu demitir todos os cargos em comissão que atuam na Prefeitura, independente de vinculação política. Agora já está renomeando de forma lenta e espera concluir a nova formação do quadro administrativo até final deste mês.

ESTÁ CONFIRMADO

Não há mais qualquer especulação sobre isso: está confirmado o retorno do engenheiro Carlos Melo para a Presidência do Deso. Havia um certo ‘vai não vai’, mas o martelo foi batido e Carlos Melo deve reassumir ainda este mês. No máximo logo no início de fevereiro

ALGUMAS MUDANÇAS

Algumas mudanças serão feitas, afastamentos e a questão da aposentadoria é uma meta a ser cumprida. O Deso será preparado para receber mais investimentos e apostar na tecnologia, com o objetivo de enfrentar o problema eterno do abastecimento. O Deso é financeiramente viável.

Nas redes sociais

///Valeu a pena – Edvaldo Nogueira diz no Twitter que valeu a pela a visita de Jackson Barreto! Sempre bom recebê-lo aqui na Prefeitura de Aracaju e discutir sobre as nossas ações pela cidade e as novas realizações que estão por vir. Reforço aqui o meu convite para participar das ordens de serviço que daremos nos próximos dias.

/// Liberar armas – Clóvis Silveira diz no Twitter que liberar a posse de arma por parte sociedade é uma decisão política correta, isso vai inibir invasão às residências, dá mais segurança principalmente a quem mora em sitio, chácara e fazenda, e mesmo nas cidades. O tempo mostrará!

///Sobre aeroporto – Mendonça Prado lembra no Twitter que Sergipe foi enganado diversas vezes pelo governo federal em relação à modernização do seu aeroporto. Esperamos que o presidente Jair Bolsonaro ajude a impulsionar o turismo em nossa terra resolvendo definitivamente a questão.

///Tirar o foco – No Twitter, Thiago Rego diz que fico só aqui no “meu canto observando esse exercício de futurologia que alguns “analistas” políticos estão fazendo sobre as eleições de 2020 e 2022, onde a maioria das “análises” tem o objetivo de tirar o foco das discussões e do próprio cenário que já está bem encaminhado”.

///Disputa reeleição – Thiago Rego diz ainda que “Edvaldo Nogueira vai disputar a reeleição com apoio do PT possivelmente indicando a vice em 2020, e deixará a prefeitura em 2022 pra disputar o Governo, junto com o deputado Fábio Mitidieri. Os suplentes escolhidos por Rogério Carvalho apontam para esse entendimento”.

///Atirar sem risco – Cristóvam Buarque diz que nunca viu tanta falta de respeito à polícia e aos policiais do que o ato governamental reconhecendo que a segurança pública é assunto pessoal, que o cidadão não conta com a proteção policial; e dizendo que qualquer um é capaz de atirar sem riscos, depois de algumas horas de treino.

Conversa

Sem conversa – O deputado estadual Zezinho Guimarães avisa que ainda não houve qualquer conversa sobre liderança do Governo.

Sem risco – Zezinho Guimarães também diz que está decidido a deixar o MDB assim que houver condição, sem risco de perda de mandato.

Para fortalecer – O deputado federal Laércio Oliveira (PP) vem trabalhando muito para fortalecer seu partido e o seu bloco político.

JB retorna – O ex-governador Jackson Barreto já retornou das férias e começa a circular na política com o mesmo vigor de sempre.

Podem se aliar – O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) tem conversado com o primo, Valadares Filho (PSB) e podem se aliar politicamente.

Caminho inverso – Os partidos que estão se aliando para oposição a Bolsonaro percorrem caminho inverso ao que determina suas atividades.

Muito cobiçado – Ninguém está lembrando de um órgão importante do Governo que sempre foi cobiçado a cada mudança de comando.

Difícil chegar – Quase que não havia o BBB deste ano. É que a Rede Globo não havia fechado todos os patrocinadores. Foi difícil chegar lá.

Renan rejeitado – Renan Calheiros terá dificuldade para eleger-se presidente do Senado. Deve enfrentar o senador Álvaro Dias.