Prefeitura de Socorro recebe ônibus para execução de serviços da Assistência Social

16/01/19 - 13:37:50

O veículo chegou ao município a partir de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Reis (MDB), na manhã desta quarta-feira, 16

O prefeito Padre Inaldo recebeu do deputado federal Fábio Reis, na manhã desta quarta-feira, 16, as chaves de um ônibus moderno que será utilizado nos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). A nova aquisição vai garantir, ainda mais, a melhor prestação dos serviços executados pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro à população mais carente do município.

“Mesmo diante das dificuldades eu não medi esforços para ir atrás de recursos que pudessem atingir as áreas que mais as pessoas precisam. E a área social é uma delas. Essa é a primeira vez que a Assistência Social de Socorro terá carro próprio. Sem dúvida, ele será bem utilizado na prestação de serviços aos socorrenses. Além desse veículo, também conseguimos outros transportes para o município. Ao todo, adquirimos 30 veículos próprios para diversas áreas de atuação da Prefeitura”, destacou o prefeito Padre Inaldo.

Durante a cerimônia, o deputado federal Fábio Reis entregou o veículo ao prefeito Padre Inaldo e estimou o seu bom uso. “Foi um recurso que conquistei diretamente do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e hoje venho fazer essa entrega. Sei que o veículo servirá à população socorrense, através da Assistência Social de Socorro, que fará um ótimo uso dele, a fim de melhorar a qualidade de vida de cada um deles”.

Segundo a secretária da Assistência Social, Maria do Carmo, “o ônibus vai diretamente para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Esse é um trabalho que é desenvolvido com crianças, adolescentes e idosos, em que pegamos cada um deles em casa e levamos para a Tenda Cultural. Com esse veículo, podemos atender mais pessoas, garantir a segurança de todas elas, além de levá-las para os passeios que sempre gostamos de fazer”, ressaltou.

Presenças

Compareceram à cerimônia, o vice-prefeito Betinho; os secretários Renato Nogueira (Secom); Maria do Carmo (SMAS); David Lopes (SMAP); Carlos Mendonça (Indústria e Comércio); Francisco Nascimento (Seminfra); Josevanda Franco (Semed); Alessandro Santos (Semtrab); Francisco Carlos (Semeltju); Natan Reis (Semcult); Faustino Estevez (Setran) e o superintendente da SMTT, José Toledo. Além dos vereadores Carlos da Padaria, Leozinho Filho, Eliel Felipe, Robson, Gel Rocha, José Hercílio e Edson do Pai André.

