Professora da Unit, Camila Vorkapic, dará palestra na Índia

16/01/19 - 05:38:07

A professora dos cursos de Medicina e de Educação Física, Camila Vorkapic, levará o nome da Universidade Tiradentes para a Índia, durante o mês de março no ‘Yoga for Health and Therapy’. Realizado a cada dois anos pela Instituição de Pesquisa Patanjali Research Foundation, o evento discute pesquisas sobre meditação, yoga e saúde.

Convidada pela professora Shirley Telles (diretora científica da Fundação), Camila irá apresentar uma palestra sobre os efeitos neurobiológicos da yoga e sua relação com a saúde mental.

“Faço colaborações com a Dr. Shirley Telles há mais de 5 anos e ela vem acompanhando meu trabalho. Ano passado, ela me fez esse convite para falar sobre os efeitos neurobiológicos da yoga e a relação com a saúde mental. Estou feliz em levar adiante o nome de nossa Instituição. Estudo a relação de saúde mental, dos efeitos no cérebro das chamadas práticas contemplativas, yoga, meditação, mindfulness e temos uma linha de pesquisa no Laboratório de Biociências da Motricidade Humana (LABIMH), do Prof. Dr. Estélio Dantas, sobre neurociência saúde mental”, relatou.

A professora explica que estudos comprovam que a prática de atividades como yoga, meditação e tai chi chuan impacta positivamente na saúde mental, auxiliando o tratamento convencional de pacientes que sofrem de depressão, ansiedade e stress.

“Desde o final dos anos 70 até hoje, a quantidade de estudos que são replicados pode dizer que essas práticas têm efeito muito positivo na saúde mental. Isso quer dizer que as pessoas que praticam yoga, meditação e tai chi chuan têm menos predisposição para desenvolver diversos transtornos mentais. Essas práticas reduzem a depressão, a fadiga, o stress e têm impacto na parte física como menos dores e melhora no sistema imunológico”.

Com base nesses estudos, a Universidade Tiradentes pretende oferecer aulas que ensinem essas práticas contemplativas para os acadêmicos de Medicina.

“Seguindo a linha de cursos de medicina no exterior, o diretor de Saúde da Unit, professor Hesmoney, pretende implantar uma disciplina que oferece essas práticas para os alunos de Medicina, que é um curso que envolve muita pressão. Dessa forma, os alunos terão ferramentas para gerir ansiedade, estresse e depressão. Isso é um diferencial da Unit, que busca cuidar dos alunos”.

Currículo da professora

Camila Vorkapic é doutora em Psicologia pela UFRJ, com pós-doutorado em Neurofisiologia pela UFS e coordenadora da linha de pesquisa em Neurociência e Saúde Mental, no LABIMH, na Unit. Autora do livro “Mindfulness, meditação, yoga e práticas contemplativas: um guia de prática pessoal e aplicação profissional” e professora dos cursos de Medicina, Psicologia e Educação Física.

Por Ana Dulce de Melo

Foto assessoria