Sistema do Ipesaúde passará por manutenção neste sábado, 19

16/01/19 - 13:22:16

Neste sábado, 19, o sistema do Ipesaúde passará por manutenção das 8h às 14h. Dessa forma, autorizações de consultas e exames diretamente nas clínicas estarão suspensas nesse período.

O Ipesaúde passou a disponibilizar, desde o ano passado, autorizações diretas, ou seja, o beneficiário pode se dirigir às clínicas credenciadas que oferecem o serviço desejado e realizar a marcação.

Com a manutenção do sistema programada para o próximo sábado no período informado, não será possível que as clínicas emitam guias de autorização.

Ascom/Ipesaúde.