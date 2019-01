ACIDENTE DEIXA UM MORTO E 2 FERIDOS ENTRE SALGADO E ITAPORANGA D`AJUDA

17/01/19 - 15:47:53

Um acidente ocorrido no inicio da tarde desta quinta-feira (17), envolvendo dois carros de passeio e um caminhões, deixou um morto e duas pessoas gravemente feridas.

O acidente foi registrado na Rodovia Lourival Batista, no Povoado Taboca, entre os municípios de Itaporanga D’Ajuda e Salgado e chovia muito na região.

Devido a gravidade do acidente, o motorista de um dos carros de passeio, ficou presa às ferragens e acabou morrendo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro às vítimas e as informações são de que duas pessoas que estavam no outro veículo tiveram ferimentos leves e foram levados para o hospital de Lagarto. Já o motorista do caminhão não quis receber atendimento médico.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias