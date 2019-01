ACUSADO DE ROUBO MORRE EM CONFRONTO COM A PC EM ESTÂNCIA

17/01/19 - 09:19:00

Polícia Civil de Estância realiza operação, apreende armas de fogo e acusado de roubos morre em confronto. Na ação, foram apreendidos um revólver e uma escopeta; além de um simulacro de arma de fogo utilizada nas ações criminosas

Policiais Civis da Delegacia Regional de Estância deflagraram operação que resultou na localização de José Márcio e na apreensão de um adolescente de 16 anos, ambos acusados de roubo. A ação ocorreu nesta quarta-feira, 16, no conjunto Albano Franco.

De acordo com o delegado Allan Faustino, José Márcio em conjunto com o adolescente, foram reconhecidos como autores do roubo de uma motocicleta na cidade de Santa Luzia, assim como de aparelhos celulares, em Estância. Durante a ação, José Márcio reagiu a abordagem policial e entrou em confronto com os policiais. Ele foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após a ação.

Além da motocicleta roubada, com a dupla também foram apreendidos um revólver calibre 32 e uma escopeta calibre 12, de fabricação artesanal; além de um simulacro de arma de fogo, que era utilizado nos assaltos. O adolescente foi apreendido e ficará à disposição da Justiça. A operação também contou com o apoio operacional das equipes dos delegados Vivianne Jardim e Cledson Ferreira.

Informações e foto SSP