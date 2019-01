CNA apresenta programa Bem + Agro em Sergipe

17/01/19 - 16:11:13

A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil –CNA- apresentou o programa Bem + Agro nesta quinta-feira, 17, no auditório da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese). O programa foi apresentado para os presidentes dos Sindicatos Rurais.

O programa Bem+Agro é uma plataforma de benefícios criada pela CNA com objetivo de promover benefícios para os produtores rurais sindicalizados e adimplentes. O programa é uma estratégia da CNA para incentivar a contribuição sindical dos produtores rurais.

Segundo o coordenador do Departamento Sindical da CNA, Wilson Brandão, a previsão de início de funcionamento do programa é para março. Ainda segundo Wilson, os sindicatos fecharão as parcerias municipais, a Faese as estaduais e a CNA as parcerias nacionais.

“São 158 mil produtores adimplentes com a contribuição sindical por livre iniciativa. Isso mostra a força da nossa representação, no entanto, ainda temos uma distância para o nosso potencial, que são 2 milhões de produtores”, afirma Wilson Brandão.

O presidente da Faese, Ivan Sobral, destaca que o programa traz muitos benefícios para os produtores rurais e a Federação fará o possível para mobilizar os sindicatos para adesão do programa.

“Através deste programa, os produtores rurais terão acesso a muitos benefícios, a exemplo de descontos em planos de saúde, serviços laboratoriais, passagens aéreas, pneus e serviços relacionados, cursos de graduação e livros, além de acesso VIP aos eventos do agronegócio. O produtor só tem a ganhar aderindo”, afirma Ivan.

Os produtores também terão acessarão cartilhas e poderão formar turmas exclusivas para cursos do Senar, além de receber assessoria jurídica e contábil, bem como à Assistência Técnica e Gerencial do Senar. A CNA já firmou convênio com empresas: Mercedes-Benz, Latam Airlines, Visa, Movida Rent a Car, Pirelli, Sabin, Medicina Diagnóstica, 99 e Netshoes.

Para o presidente do Sindicato dos Rurais de Japaratuba, Gilvan Azevedo, o programa vem fortalecer os sindicatos beneficiando os produtores. “É muito importante este programa para o nosso produtor rural que é sindicalizado porque ele terá muitos benefícios com esse programa que a CNA está implementando. Muito importante para que os produtores se aproximem dos sindicatos rurais”.

Por Adriana Freitas

Foto assessoria