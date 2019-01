COM VERBA OBTIDA POR ANDRÉ, PREFEITO ANUNCIA INÍCIO OBRAS

17/01/19 - 05:36:14

“Uma bela notícia, que mudará a face de várias localidades de Aracaju”. A afirmação é do prefeito Edvaldo Nogueira, feita no Instagram nesta terça-feira (15), ao anunciar o início de uma série de obras cujos investimentos somarão mais de R$ 50 milhões. A verba foi assegurada pelo deputado federal André Moura (PSC) e beneficiará as comunidades do Marivan, Japãozinho e Soledade (loteamentos Moema Mary e Jardim Bahia), além de garantir a recuperação das avenidas Euclides Figueiredo (ligação com o município de Socorro) e Beira Mar.

Nesta quarta-feira (16) foram retomadas as obras em 53 ruas do Marivan, com terraplanagem, pavimentação, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, calçadas e ciclovias. Na sexta-feira (18) será a vez do Jardim Bahia e Soledade, e três dias depois, na segunda-feira (21), começa a recuperação da Euclides Figueiredo. Já na quarta-feira (23), inicia-se a construção da nova avenida do Japãozinho, e na sexta-feira (25) a recuperação total da Beira Mar, finalizando no dia 28, quando será iniciada a obra da segunda etapa do Moema Mary.

Para Edvaldo Nogueira, esta “é a melhor forma de começarmos o ano, beneficiando a nossa cidade”. O deputado André Moura também comemorou a retomada de obras há muito paralisadas e o início de novos empreendimentos. “Visitei cada uma dessas comunidades que agora são beneficiadas e sei o quanto essas obras são importantes, pois geram emprego e renda na construção e, quando concluídas, além de trazer qualidade de vida, permitem um incremento econômico em bairros muito carentes. É um sonho realizado”, afirmou.

Foto AssCom/AM

Por Marcelo Gomes