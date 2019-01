Comandante da PM fala sobre ações de combate à criminalidade em Sergipe

O coronel Marcony Cabral destacou o esforço do Governo do Estado para levar dignidade à população por meio de diversas ações sociais, como fator essencial no combate ao crime.

Em entrevista ao programa do radialista Jailton Santana, na Rádio Jornal FM, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, falou sobre as principais estratégias utilizadas no enfrentamento da criminalidade em Sergipe.

No primeiro bloco do programa o coronel Marcony foi questionado sobre a assinatura do decreto que facilita a posse de armas no país. Ele explicou que se trata de um tema bastante polarizado e, nesse sentido, ainda não existe um consenso sobre a questão. “O fato é que o decreto foi pensado com bastante cautela, para que as discussões sobre o tema fossem ampliadas posteriormente pelo Congresso Nacional”. Ainda sobre a flexibilização da posse de armas, o comandante da PM observou que mesmo com a assinatura do decreto, os crimes cometidos com a utilização de armas de fogo continuarão sendo investigados pelas autoridades competentes, mesmo nos casos de legitima defesa. Deixou claro ainda, que a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe continuará combatendo a entrada ilegal de armas de fogo no estado.

Na oportunidade, o coronel Marcony falou também sobre a importância da aplicação do policiamento comunitário e explicou como essa modalidade vem sendo ampliada nas diversas unidades da Polícia Militar. Constantemente, o comandante tem visitado e levado o seu apoio aos Conselhos Comunitários de Segurança que funcionam nos bairros da capital e interior, reforçando a importância de haver um estreitamento continuo entre a comunidade e os órgãos que fazem a segurança pública. “É uma política do Governo do Estado que vem se aprofundando cada vez mais”, afirmou.

O comandante disse aos ouvintes da rádio que a Polícia Militar vem planejando e executando constantes ações de combate à criminalidade e à violência em Sergipe, como por exemplo, a ampliação das Forças Táticas para grande parte dos batalhões da PM. No entanto, orientou a população sobre a necessidade de registrar as ocorrências, para que elas entrem nas estatísticas da PM e ajudem nas estratégias de combate.

O coronel Marcony ressaltou o esforço do Governo do Estado para levar dignidade à população por meio de diversas ações sociais, como fator essencial no combate à criminalidade, e, ao final, agradeceu aos ouvintes e à emissora rádio. “Eu agradeço pelo espaço e volto a afirmar que eu sou apenas uma engrenagem de um comando que tem ao seu lado homens e mulheres abnegados”.

As informações e foto são da PM/SE