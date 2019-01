Correios amplia horário de atendimento no Centro de Entrega de Encomendas

O atendimento ao público no Centro de Entrega de Encomendas dos Correios em Aracaju foi ampliado. Agora, os clientes que precisarem realizar a retirada de objetos na unidade, localizada na Rua Acre (bairro Siqueira Campos), poderão fazê-lo das 8 às 17h. O atendimento não será interrompido no horário de almoço.

De acordo com o gerente de Operações da Superintendência dos Correios em Sergipe, Edivaldo Alves de Almeida, a mudança ocorreu para satisfazer as necessidades da população. “Muita gente trabalha e só pode fazer a retirada da sua encomenda fora do horário comercial, no intervalo que vai de meio-dia até as 14h”, afirma.

Diariamente, a equipe de carteiros do CEE Aracaju realiza a entrega domiciliária de cerca de 3 mil encomendas, entre PAC e SEDEX, somente na capital. Outros 50 objetos, em média, são entregues internamente por dia na unidade operacional. A retirada de objetos no CEE acontece em situações excepcionais, geralmente quando os destinatários não são encontrados ou o endereço está incompleto.

Efetividade

Após uma série de adequações direcionadas à recuperação da qualidade operacional da empresa, o índice de entrega de encomendas no prazo em Sergipe chegou a 99,58% em novembro do ano passado. Nacionalmente, segundo dados apurados no mês de dezembro em todos os estados, esse índice é de 99,17%.

Fonte e foto assessoria