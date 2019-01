Cunhado da prefeita de Aparecida surge como opção para sucessão em 2020

17/01/19 - 13:11:26

As disputas de 2020 chegaram bem antes das águas de março e da folia de Momo e com uma distância considerável para os prazos de definições e mesmo das convenções partidárias. Mas para muitos grupos políticos do interior as articulações estão a todo vapor, inclusive com pesquisas e consultas para definir as sucessões e as chapas majoritárias.

Em Nossa Senhora Aparecida, médio sertão sergipano, uma tríade de peso está dominando o debate da sucessão da prefeita Vera Souza (MDB). Trata-se do cunhado da gestora, Clarinado Andrade; do vereador Alessandro Totô, que vem a ser primo da emedebista, e do ex-padre Douglas, Gonçalves, que, dizem, ser o preferido de Vera.

Ocorre que um grupo que permanece fiel a Antônio Andrade (im memorian), esposo da prefeita, luta para consolidar o irmão Clarinaldo como o ungido do grupo da situação para encabeçar a chapa de prefeito em 2020. Este grupo alega que seria uma forma de homenagear “Tonho de Vera”, e manter na prefeitura alguém da inteira confiança da prefeita.