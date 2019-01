Defesa Social realiza vistoria das estruturas montadas para o Fest Verão Sergipe 2019

Nos dias 18 e 19 de janeiro, Aracaju sediará o Fest Verão Sergipe 2019. O evento mobiliza um grande público, que estará concentrado na arena montada para o evento, no bairro Coroa do Meio. A estrutura de grande magnitude vem sendo inspecionada pela Prefeitura de Aracaju, a partir da documentação e projetos entregues, com antecedência, à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec). Para averiguar o correto cumprimento das definições contidas no projeto e inspecionar as condições do material utilizado para a montagem das estruturas, a Defesa Civil de Aracaju vem realizando acompanhamento periódico, desde o início da montagem.

Segundo o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, a equipe vem cumprindo todas as determinações do prefeito Edvaldo Nogueira, para garantir a segurança do público. ” A orientação é que haja rigor na fiscalização e averiguação da qualidade do material, assim como na montagem das estruturas, de modo a preservar o cidadão aracajuano e visitantes, que curtem a festa, e que precisam de todo o aparato de segurança necessário. Por isso, o trabalho da Defesa Civil vem sendo executado de forma rigorosa para que em primeiro lugar esteja, sempre, a segurança”, destacou o secretário.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, major Sílvio Prado, as ações ocorrem a partir da análise dos documentos exigidos para realização do evento. “As análises começam com a entrega da documentação, do projeto arquitetônico, juntamente com as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) de montagem e desmontagem das estruturas, além da ART da parte elétrica. Tudo isso foi conferido, para que, com toda essa documentação em mãos, a gente pudesse fazer a vistoria no local”, destacou.

Na manhã desta quarta-feira, 16, foi realizada a quarta visita ao espaço do evento, desta vez, em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/SE), que observou aspectos relacionadas às Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos componentes do evento e acompanhamento dos profissionais de engenharia responsáveis por eles. Já a Defesa Civil, deu continuidade ao calendário de inspeções que só será encerrado no dia evento, quando a estrutura estará completamente montada. “Já estamos na quarta vistoria de acompanhamento da montagem das estruturas. Algumas observações já foram feitas no local e solicitadas as adequações, de maneira que o processo de montagem está em estágio avançado”, indicou Sílvio Prado.

A última vistoria ocorrerá na sexta-feira, 18, para análise do cumprimento de todas as determinações que contribuem para a segurança do público e demais participantes do evento. No entanto, o coordenador adianta que, até o momento, o processo vem ocorrendo em conformidade com os projetos. “A priori não há nenhum tipo de diferença e inadequação com o projeto apresentado. No que concerne à Defesa Civil observar, o processo vem ocorrendo em conformidade”, finalizou o coordenador da Defesa Civil.

