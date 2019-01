Educação do Estado publica 2ª convocação para contratação de estagiários

17/01/19 - 13:17:56

Por Ítalo Marcos

Por intermédio do Departamento de Recursos Humanos, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) publica nesta quarta-feira, 16, a segunda convocação da seleção de estágio não obrigatório, cujas vagas são destinadas às Diretorias de Educação e às secretarias das unidades escolares da Rede Estadual.

Para assinar o Termo de Compromisso de Estágio, os convocados deverão comparecer ao Setor de Estágio do DRH/Seduc, localizado no Complexo Administrativo e Pedagógico da Educação, rua Gutemberg Chagas, 169, Distrito Industrial de Aracaju, conforme as datas indicadas na lista de convocação, que vai de 21 a 24 de janeiro, para os estudantes que cumprirão suas jornadas de trabalho em Aracaju, e entre os dias 25 a 31 de janeiro, para os que cumprirão seus estágios nos demais municípios do Estado.

Ao comparecerem ao Setor de Estágio da Seduc, os selecionados deverão apresentar cópias do documento de identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); histórico escolar (detalhado e atualizado) emitido pela Instituição de Ensino, em que conste carga horária e período que está cursando, além da média geral ponderada (MGP); cópias de comprovante de residência; comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral; e da Certidão de Reservista (candidato do sexo masculino); e uma foto 3×4, número do PIS/PASEP e cópia do RG dos pais ou responsáveis.

Foram selecionados para preenchimento de vagas e cadastro reserva, por meio de Processos Seletivos, estudantes de nível superior regularmente matriculados nos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Artes Visuais, Biblioteconomia e Documentação, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação Social – Audiovisual, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Direito, Educação Física – Bacharelado, Enfermagem, Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatística, Eventos, Gestão Financeira, Licenciaturas, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, Redes de Computadores, Secretariado Executivo, Sistemas de Informação e Sistemas para Internet.

Os candidatos selecionados terão jornada de atividades com regime de trabalho de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, e serão remunerados com bolsa de estágio no valor de R$ 583,00. Por força do termo de compromisso de estágio, o estudante deverá cumprir as normas disciplinares e de trabalho estabelecidas no edital de seleção.

Aos candidatos com deficiências fica reservado 10% das vagas que surgirem, ou seja, durante a validade desse processo seletivo, desde que as atividades sejam compatíveis com a deficiência que têm.

A convocação está disponível no portal da Seduc, através do link http://www.seed.se.gov.br/concursos-selecoes.asp?numConcursos=10

Convocação DREs

Convocação DEA