EDVALDO NOGUEIRA SE REÚNE COM DIRIGENTES DO SINDPESE

17/01/19 - 05:44:10

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, nesta quarta-feira, 16, em seu gabinete, dirigentes do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado Sergipe (Sindpese). No encontro, os empresários apresentaram o pedido de autorização para venda do gás GLP nos postos de combustíveis e alertaram para a venda clandestina de combustível na cidade. O prefeito se comprometeu em dar encaminhamento às duas demandas.

“Foi uma conversa extremamente amistosa, pois o prefeito se mostrou receptivo e nos atendeu com muita atenção. Apresentamos o nosso pleito da venda do gás GLP nos postos de combustíveis e tratamos da necessidade de acompanhamento das cooperativas que estão invadindo o mercado, trazendo sérios prejuízos para a nossa categoria, uma vez que eles não estão atendendo a nenhuma exigência da legislação”, explicou o presidente do sindicato, Murilo Melquíades.

Para o prefeito, as duas demandas apresentadas pelos empresários são justas, sobretudo a que diz respeito à venda de combustível em locais que não atendem às exigências de segurança e fiscalização. “Enviaremos para a Câmara uma lei que normatize esta questão, pois é preciso garantir a igualdade competitiva no mercado e evitar riscos de acidentes nas situações relacionadas à venda clandestina”, afirmou Edvaldo.

Foto Ana Licia Menezes