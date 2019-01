EDVALDO REÚNE EQUIPE E MANDA INTENSIFICAR LIMPEZA DE CANAIS

17/01/19 - 16:55:38

A Prefeitura de Aracaju intensificará a limpeza dos canais nos próximos dois meses para preparar a cidade para o período das chuvas, que se inicia em março. Nesta quinta-feira, 17, o prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu com os presidentes das empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas, e de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari; com o superintendente de Transporte e Trânsito, Renato Telles, e com o secretário da Defesa Social, Luís Fernando Almeida, para estabelecer um calendário de ações.

“A Prefeitura já possui uma programação de limpeza dos canais ao longo do ano, mas, de forma preventiva, iremos desenvolver uma agenda de intensificação deste trabalho, justamente para preparar a cidade para as chuvas e para qualquer eventualidade climática. Também aumentaremos as ações de limpeza de bocas de lobo, para assim evitarmos alagamentos e enchentes”, destacou o prefeito.

Além disso, na reunião ficou estabelecido que os órgãos municipais farão um acompanhamento mais freqüente das condições dos canais, para identificar aqueles onde os serviços de limpeza precisam ser mais constantes, seja em decorrência da vegetação que cresce mais rapidamente, seja pelo acúmulo de resíduos.

O trabalho se iniciará na próxima segunda-feira, 21, no canal do Largo da Aparecida, no bairro Jaboatiana, e passará por todos os canais do município. A nova programação não alterará a agenda cotidiana de limpeza de Aracaju.

“No ano passado, o nosso Gabinete de Crise atuou preventivamente, de maneira estratégica para preparar a cidade para as chuvas, e o resultado foi muito positivo. Aracaju enfrentou bem o período chuvoso. Neste ano, estamos começando ainda mais cedo, para que possamos passar mais uma vez por esta época do ano sem transtornos e dificuldades”, reiterou Edvaldo.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA