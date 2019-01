FORAGIDO DO ESTADO DE SÃO PAULO É PRESO EM SOCORRO

17/01/19 - 13:37:50

Ele tentou matar o colega com golpes de faca em Santos/SP

Um foragido de São Paulo foi preso no início da noite de quarta-feira, 16, no Conjuto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro. O pescador Luis Clécio de França, 37 anos, vulgo ”Fio”, é acusado de tentar matar um colega de trabalho dentro de um barco a golpes de facas no Atracadouro localizado no terminal Público Pesqueiro de Santos (TPPS), na Ponta da Praia Grande, no litoral paulista.

O crime ocorreu no dia 28 de dezembro do ano passado e teve como vítima o também pescador Adonis de Lima, de 38 anos, que dormia na cama superior do beliche da embarcação, quando foi surpreendido e atingido na perna esquerda. No momento do ataque, apenas a vítima e o agressor estavam na embarcação, mas outros pescadores viram quando Luis Clécio saía do terminal logo após a tentativa de homicídio.

O foragido chegou até Sergipe em uma van clandestina que faz a linha Itabaiana/São Paulo e foi localizado através de uma denúncia anônima em um endereço residencial de propriedade da irmã dele. Ele viajou utilizando o nome do primo. Luis Clécio, que é natural de Pacatuba, já foi preso acusado de homicídio em Santos/SP e cumpriu pena.

“Anteriormente, o crime citado inicialmente ainda não tinha autoria conhecida, mas após conseguirem o prenome Clécio, os investigadores mencionaram como provável autor e obtiveram a identificação dele através de pesquisas no sistema da Polícia Civil e também através do reconhecimento pela vítima. O preso será encaminhado para São Paulo onde serão tomadas as medidas para o cumprimento da pena”, explicou o delegado Thiago Leandro.

Fonte e foto SSP