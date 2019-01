Lixo toma conta das ruas do município de Umbaúba e população reclama

17/01/19 - 09:06:55

É notório o abandono do poder público. Mato, lixo espalhado e moradores inseguros no loteamento residencial vila verde, praça de eventos a situação é crítica. Em alguns casos o mato impede até as pessoas de caminharem por algumas localidades. “No caso do loteamento residencial vila verde, a Prefeitura não limpa as ruas há mais de seis meses. O mato cresce rápido, não há uma limpeza constante, por isso fica desse jeito”, aponta o morador, que reside há cerca de 3 anos nesta localidade.

Outro morador da localidade afirma que “a coleta de lixo não é correta, caso contrário essa situação não estaria assim” diz ainda que o acúmulo de sujeira atrai animais que rasgam as sacolas plásticas e saem espalhando o lixo, “ rato, mosquito, um mau cheiro terrível, tem dias que não dá para sentar na esquina de casa”, reclama.

Para ele, o problema poderia ser resolvido com boa vontade. “Era só limpar, mas, não. Para alguns gestores parece que é mais fácil colocar as mãos nos cofres públicos do que melhorar a situação do povo”. “Gente, precisamos de ajuda! Ninguém é aterro sanitário para viver no lixo! Isso também é uma questão de saúde pública” disse outro morador que não quis se indentificar. No município as pessoas tem receio de se manifestar, uma vez que ano passado um radialista foi agredido na porta do fórum por um secretário municipal, por fazer algumas denúncias da administração.

Por Cléo Menezes

Foto assessoria