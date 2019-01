OAB/SE conclama advocacia a ato em defesa da Justiça do Trabalho

17/01/19 - 07:33:49

Conforme já amplamente veiculado nas redes sociais, a OAB/SE, em nota de repúdio divulgada em 04/01 com repercussão nacional, manifestou publicamente a sua irresignação quanto às declarações feitas pelo Presidente da República sobre sua intenção e interesse pela extinção da Justiça do Trabalho.

A fim de demonstrar seu irrestrito apoio à instituição, a OAB/SE, por seu Presidente e Diretoria, em 14/01, esteve reunida com a Presidência do TRT20 e demais entidades ligadas à Justiça do Trabalho para, juntos, organizarem movimento de apoio à Justiça do Trabalho.

Assim, vigilante no cumprimento do seu papel institucional de defesa incessante da democracia, a OAB/SE, juntamente com o TRT20, MPT, ASSAT, MATI, AMATRA20, ASTRA e SINDJUF, convida a todos para ato em defesa da Justiça do Trabalho que ocorrerá no próximo dia 21/01 as 11:00, na sede do TRT20.

Da assessoria