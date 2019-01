Sem citar nomes, deputado capitão Samuel e Reinaldo Moura trocam farpas

17/01/19 - 06:37:39

Nesta quarta-feira (16) o movimento nas redes sociais foi grande e usado para fazer desabafo e troca de farpas entre o ex-conselheiro do TCE, Reinaldo Moura e o deputado estadual capitão Samuel Barreto.

Tudo começou quando o Reinaldo Moura postou em sua página no Facebook escreveu que “estou lendo que um “ilustre” parlamentar está anunciado que vai deixar um determinado partido”, diz Reinaldo e ironiza: “se oferece, se oferece e ninguém ainda quis ele”.

Reinaldo Moura vai mais além e aconselha o PSL “a não aceitar de volta” o parlamentar. Chora, chora, mas teve a barriga cheia. Se eu fosse Presidente do Partido não aceitava devolução”, disse o ex-conselheiro e conclui dizendo que não tem nada a ver com o filho, André Moura: “como sempre falo por mim”.

A resposta veio de imediato e também nas redes sociais, desta vez no Twitter.

O deputado estadual capitão Samuel também foi irônico em sua resposta e fala em “arrogância” e se achar um “rei do mundo mas não dos votos”. “Trabalhei em três eleições para um parlamentar, não me arrependo. Infelizmente a ingratidão paternal é comum, arrogância de se achar REI do mundo, menos do voto do povo”.

Ao final, Samuel também ironiza e diz que “resultados 2014 demonstram que a Bateria mais famosa do Brasil não serve mais para os sergipanos, já está ultrapassada”.

Veja as duas postagens na íntegra:

Face de Reinaldo:

Estou lendo que um “ilustre” parlamentar está anunciado que vai deixar um determinado partido.

Primeiro: fala, fala e ainda não FALOU NADA.

Segundo: se oferece, se oferece e NINGUEM AINDA QUIS ELE.

Terceiro: chora, chora, mas teve a barriga cheia.

Quarto: a legenda dele não é 90.

Quinto:Se eu fosse Presidente do Partido não aceitava devolução

Sexto: não me pergunte que não digo o nome

Sétimo: Só se vc for muito “inocente”prá não saber quem é.

Oitavo: COMO SEMPRE FALO POR MIM.

Twitter de Samuel Barreto:

Trabalhei em 3 eleições p/um parlamentar,não me arrependo. Infelizmente a ingratidão paternal é comum,arrogância d se achar REI do mundo,menos do voto do povo. Resultados 2014 demonstram que a Bateria mais famosa do Brasil não serve mais para os sergipanos,já está ultrapassada.

Colaboram com informações os radialistas Magna Santana e Narcizo Machado

Munir Darrage