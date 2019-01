TORNAR VIÁVEL O IMPOSSÍVEL

Setores vinculados ao Governo do Estado têm conversas miúdas, nos gabinetes, encontros sociais e até mesmo em cafezinhos, sobre um nome para ocupar o escritório da representação de Sergipe em Brasília. Os personagens lembrados para o cargo são poucos. A maioria defende que seja uma pessoa que tenha experiência, que circule com desenvoltura por todos os corredores do Congresso e do Palácio do Planalto e que tenha conhecimento em setores importantes do Governo Federal.

A responsabilidade da indicação, claro, é do governador Belivaldo Chagas…

O pessoal que trata do assunto admite que não se possa por alguém que desconheça os caminhos tortuosos de Brasília e sem penetração nas áreas mais importantes para liberação de recursos e outros entendimentos que favoreçam Sergipe como um todo. “Tem que ser gente que vá fundo nos segredos de Brasília e saiba onde encontrar o ‘ponto G’ para conquistar melhorias para o Estado”. Sobre a indicação de um técnico, esse pessoal faz crítica: “tem que ser um político com muita habilidade e conhecimento”.

Para deixar de rodeios, esse pessoal sugere o nome do deputado federal André Moura (PSC) para, com status de secretário, assumir a Representação de Sergipe em Brasília. O argumento é o trabalho realizado por ele durante toda a sua permanência na Câmara Federal e pelo que fez por municípios, incluindo Aracaju, e o próprio Estado, sem se preocupa com bandeiras partidárias ou perfis ideológicos: “nesse momento – disse um deputado – vale relembrar a forma republicana com a qual agiu André”, e sugeriu: “quem tiver dúvida disso que pergunte ao prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB)”.

Na realidade, André não está sabendo desse movimento e talvez sequer aceite. Além disso, setores da base aliada devem ficar contrariados. Mas o parlamentar insiste que “é preciso pensar no bem estar do Estado e não na politicagem” e acrescenta que “republicanidade quando favorece a eles é elogiável, mas quando favorece a todos é abominável”. O governador Belivaldo Chagas não trata do assunto, mas também não tem nada contra André, o que é um alívio para o grupo que torce pelo parlamentar.

É esperar para ver, Afinal, política é a arte de tornar viável o impossível.

NÃO TERÁ PROBLEMA

Cúpula do PT ficará em silêncio sobre a aproximação do governador Belivaldo Chagas (PSD) com o presidente Bolsonaro, para tratar de interesses do Estado e até adotar uma ou outra posição política. Militantes do PT entendem que fica difícil Sergipe se opor ao Palácio do Planalto.

APENAS FICA DE FORA

Segundo ainda membros do PT, o partido como oposição ficará de fora. Mas admite que até mesmo governadores petistas vão precisar do Governo Federal para liberação de recursos e solução de problemas administrativos. Belivaldo também tem no grupo aliados que apoiam o Governo Bolsonaro.

AÇÃO DE FELIZOLA

A conversa do secretário geral do Governo, Carlos Felizola, com o chefe da Casa Civil da Presidência, Onyx Lorenzoni (DEM), terça-feira, no Palácio do Planalto, abre espaço para novo diálogo, além de tratar de um problema de interesse do Estado, como uma solução para a questão da Fafen.

AUDIÊNCIA EM FEVEREIRO

Governador Belivaldo Chagas vai solicitar audiência ao presidente Bolsonaro no mês de fevereiro. Em pauta, uma série de reivindicações para Sergipe que precisa da participação do Governo Federal, como é o caso do Pré-Sal e conclusão de obras. Onyx Lorenzoni abrirá caminhos.

ESTÁ CERTÍSSIMO

O deputado federal Fábio Mitidieri diz que “nossa aproximação com Bolsonaro é institucional”. Para ele, Sergipe não pode ficar refém de posições ideológicas. Como governador, “Belivaldo está certíssimo em procurar o governo federal para buscar recursos para nosso Estado”.

‘MINHA ADMIRAÇÃO’

O presidente regional do PT, senador Rogério Carvalho (PT), esteve ontem com o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB), para convidá-lo a retornar ao PT em Sergipe. “Esse prefeito tem minha admiração”, disse Rogério Carvalho, admitindo que a conversa “foi boa”.

PEDE ORIENTAÇÃO

Em entrevista concedida ontem, o prefeito de Tobias Barreto (MDB), Diógenes Almeida, disse que seguirá orientação do governador Belivaldo Chagas sobre a votação de sua mulher, deputada Diná Almeida, no presidente da Alese. Não há dúvida que Belivaldo prefere o deputado Luciano Bispo.

BANDEIRA DA PAZ

Também na entrevista, Diógenes Almeida levanta a bandeira da paz no município. Pede que os dois deputados de Tobias Barreto, Diná Almeida e Dílson de Agripino não levem para a Alese problemas políticos paroquiais, mas de interesse do município e do Estado: “já descemos do palanque”.

PIADA DE MAU GOSTO

Ontem, um filiado histórico ao MDB considerou que a simples citação de que Jackson poderia ser candidato à Prefeitura da Barra dos Coqueiros teria sido uma “lamentável piada de mau gosto”. Acrescentou que “isso não faz o menor sentido” e diz que o lugar de JB “é na realidade no comando do MDB”.

ESPERAM EXTENSÃO

Advogados de Valdevan Noventa estão esperando a extensão do hábeas corpus que o pôs em liberdade, porque também favorece à radialista Karine Liberal e mais dois outros presos – João Henrique e Evilásio. Acreditam que a decisão pode sair até amanhã.

TOMA POSSE SIM

O advogado Evaldo Campos disse que Valdevan Noventa vai tomar posse dia primeiro de fevereiro na Câmara Federal [com uso de tornozeleira] até que seja julgado todo o processo e outras ações do Ministério Público, que recorreu da decisão do TSE de colocá-lo em liberdade.

CONSENSO DE LUCIANO

Resolvida a situação jurídica, Luciano Bispo será candidato de consenso a presidente da Alese. Mas, segundo um deputado, “a formação da chapa terá que ser debatida com velhos e novos parlamentares, o que será condição para se ter uma eleição tranquila na Assembleia”. Tem gente de olho nos cargos.

MACHADO SOBRE LUCIANO

O ex-deputado José Carlos Machado deixa claro que torce para que o deputado Luciano Bispo tome posse na Alese e seja reeleito para a Presidência da Assembleia, “porque essa é a vontade unânime de eleitos e reeleitos”. Acredita que Luciano servirá ao Estado e principalmente à Itabaiana.

PRÉ-CAMPANHA A PREFEITO

Em sua aberta pré-campanha a prefeito de Aracaju, o radialista Gilmar Carvalho (PSC) diz que há uma necessidade grande de enxugar a máquina. E garante que se eleito vai acabar com metade dos cargos em comissão existentes na Prefeitura. Para Gilmar a eleição está em cima da hora.

CONVERSA COM BELIVALDO

Jackson Barreto (MDB) disse a Belivaldo Chagas, em conversa informal: “pelo que você está passando e sabe pelo que eu também passei, pode ter certeza que esse cargo não me dá saudade”. JB acha que a situação é difícil mas acredita que Belivaldo encontrará o caminho para melhor conduzir Sergipe.

JB QUER A PRESIDÊNCIA

Sobre a Presidência Regional do MDB, Jackson Barreto disse que aceita comandar o partido em Sergipe e já teve conversas sobre isso com o atual presidente João Gama, com o deputado federal Fábio Reis, e com o ex-secretário Benedito Figueiredo: “foi uma conversa rápida e sem decisão final”.

VISITA ÀS PRAIAS

Jackson Barreto disse que nesse momento está querendo saber de viajar pelo Nordeste, principalmente nas praias da região. Semana passada esteve na Praia do Pipa (RN) e curtiu as ondas. Agora ele se prepara para um voo maior: passará o carnaval com a família em Orlando (EUA), curtindo a Disney.

PLENÁRIO ERROU

Na edição de ontem, Plenário publicou que o auxilio mudança para senadores e deputados federais eleitos e reeleitos seria “de R$ 4 mil”. Erro que mereceu observações, inclusive do advogado João Fontes. O valor real do auxílio é de 33.700 mil reais e a coluna publicaria que seria de “quase R$ 40 mil”.

Nas redes sociais

///Termos de espaço – O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) chega amanhã à noite das férias e vai retomar o trabalho político junto ao governador Belivaldo Chagas para as definições em termos de espaço o Governo. O PSD já tem nome para indicação do diretor do DER, mas ainda não foi apresentado e nem discutido.

///Muito feliz e grata – A vice-governadora Eliane Aquino (PT) comemora no Twitter: “Lêda Lúcia está empossada como secretária da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho. Sou muito feliz e grata por ter um quadro desta qualidade à frente da pasta que trata da inclusão social do povo sergipano”.

///Para Agricultura – Segundo informa Flavio Ricardo, no grupo “Vovô Monteiro e Você”, Belivaldo Chagas vai fazer uma indicação técnica na Secretaria da Agricultura. É cotado o nome do engenheiro agrônomo e produtor rural Francisco Benjamin para ocupar o cargo, cuja indicação seria do PT.

///Valadares acusa – Senador Valadares (PSB) no Twitter: “Fake News de André. Em 2016, como Coordenador da Bancada, propus emenda impositiva (liberação obrigatória, sem precisar de padrinho) no valor de R$ 124 milhões, que se tornou lei. André se apropria de parte da emenda já liberada e diz que foi ele o autor”.

///Morte no México – Segundo publica o advogado João Fontes no grupo “Vovô Monteiro e Você”, o homem que aparece em vídeo esfaqueando cachorro de rua dentro de bar foi encontrado morto com mais de 50 facadas em um porta-malas, na cidade de Piedras Negras, no México. O assunto foi debatido no grupo.

///Gratidão e empenho – Thiago Reis usa o Twitter para dizer que “bastou o deputado André Moura (PSC) deixar de ser líder do Congresso, para Edvaldo Nogueira demonstrar toda gratidão ao empenho de dele em viabilizar junto ao Governo Federal, a liberação de recursos para a realização das obras na periferia de Aracaju”.

Conversa

Vão viajar – Os deputados federais reeleitos estão chegando de férias e vão viajar a Brasília para posse dia primeiro de fevereiro.

Seus mandatos – Os deputados eleitos para a Assembleia Legislativa começam a frequentar a Casa e se inteirar de como se dará seus mandatos.

Fechar tudo – O governador Belivaldo Chagas ainda não concluiu o seu secretariado, embora falte muito pouco para fechar tudo.

Esperam decisão – Os deputados estaduais estão em silêncio sobre a mesa diretora da Alese. Estão todos esperando a decisão sobre Luciano Bispo.

Fala muito pouco – O ex-governador Jackson Barreto passa o momento de absoluto repouso e fala muito pouco sobre política. Está deixando o carnaval passar.

Sobre posição – O PT terá reunião este final de semana para adotar algumas decisões e falar sobre a posição do partido no atual Governo.

Deixa perceber – O prefeito Edvaldo Nogueira deixa perceber que não está preocupado com a reeleição, mas conversa com lideranças políticas sobre isso.

Não tem nome – A oposição, ainda não refeita, está em silêncio na Alese e não tem nome para disputar a Presidência da Casa. Luciano Bispo é unanimidade.

Já para 2022 – O deputado federa Laércio Oliveira tem conversa com lideranças do interior e fala sobre política já para 2022.