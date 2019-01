Acidente envolvendo um microônibus e caminhão deixa 1 morto e vários feridos

18/01/19 - 09:48:55

Um acidente ocorrido no inicio da manhã desta sexta-feira (18) envolvendo um caminhão e um micro-ônibus da Coopertalse deixou várias pessoas feridas. A colisão aconteceu no km 68 da BR-101 próximo aos municípios de Maruim e Santo Amaro das Brotas.

Equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionados e estão no local prestando os primeiros socorros às vitimas. No acidente, o cobrador do microônibus não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias