Belivaldo Chagas não descarta declarar calamidade financeira em Sergipe

18/01/19 - 18:58:42

O governador Belivaldo Chagas (PSD) fez uma revelação preocupante, ontem, durante almoço na Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privada (Asseopp): “não está descartada a possibilidade de Sergipe declarar estado de calamidade financeira”, assim como está fazendo outros Estado, entre os qual Mato Grosso do Sul e até Minas Gerais.

O almoço aconteceu no Hotel Quality…

Belivaldo em fevereiro próximo vai se reunir com vários segmentos importantes da sociedade para mostrar toda a situação do Estado: “vou escancarar as contas de Sergipe, para que todos tenham conhecimento do que está acontecendo em Sergipe e tenham conhecimento das dificuldades, par que possamos trabalhar juntos e com os mesmos objetivos, que é a recuperação econômica e financeira do Estado.

Pretende se encontrar em separado com representantes da indústrias, da construção, do comércio, de Serviços, Prefeituras municipais, setores da imprensa, os servidores públicos e a comunidade de um modo em geral, para que tudo fique às claras e não se esconda nada de ninguém.

Belivaldo Chagas também avisou que não vai mais fazer contratos com empresas de transporte escolar, mas um convenio com as Prefeituras, para que cada uma dela feche estes acordo com empresas de transporte. O Estado vai dar a sua parte, e sem a contratação por parte dele provoca uma economia de 40%.