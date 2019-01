CCTeca promove observação de eclipse lunar total neste final de semana

18/01/19 - 16:28:39

Pra quem gosta de apreciar a lua, a CCTeca tem uma ótima programação. É que do domingo, dia 20, para a segunda-feira, dia 21, ocorrerá um eclipse lunar total que poderá ser visto de qualquer ponto do Brasil. Em Aracaju, o evento de cobertura está sendo organizado por duas instituições: a Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju (CCTeca Galileu Galilei) e a Sociedade de Estudos Astronômicos de Sergipe (Sease). Ambas disponibilizarão telescópios, binóculos e um projetor para explicar detalhadamente as observações ao público. Além disso, as pessoas interessadas e que possuam instrumentos astronômicos (como binóculos, lunetas, telescópios) também podem levar seus equipamentos.

“O fenômeno do eclipse lunar total acontece quando temos um alinhamento entre Sol, a Terra e a Lua, enquanto a Lua lentamente atravessa a sombra da Terra projetada no espaço. A cor avermelhada da Lua, durante o eclipse, deve-se ao fenômeno óptico da refração, quando a luz que vem do Sol passa pela atmosfera da Terra, o comprimento de onda do vermelho tende a concentra-se em direção a Lua quando esta transita pelo centro do cone de sombra do nosso planeta, deixando-a avermelhada”, explica o diretor da CCTeca, professor Augusto César Silva Almeida. De acordo com ele, além do eclipse, também chama a atenção a Lua estar no Perigeu, isto é, na posição mais próxima da Terra. “Esse fato é conhecido popularmente como Super Lua”, destaca.

Horários

No domingo a Lua nascerá em nosso horizonte por volta das 17h41min, mas o fenômeno do eclipse terá início às 23h36min (quase imperceptível para o olho humano); e na madrugada do dia 21, segunda-feira), às 2h12min, chega em sua totalidade (quando fica avermelhada) e o final ocorrerá às 4h48min (outro momento quase imperceptível a olho nu). “Lembramos que para o público é mais interessante observar o eclipse quando a Terra entra na Umbra e começa a ficar avermelhada por volta das 00h33min, atinge a totalidade às 2h12min e sai da Umbra às 3h50min”, alerta Augusto.

Entusiasta da astronomia, o professor Augusto Almeida lembra que para a maioria um eclipse desse tipo é apenas um deleite, mas para os astrônomos profissionais e, principalmente, amadores, além da apreciação do fenômeno, é uma boa oportunidade de realizar experimentos interessantes. “Como estimar a distância entre a Terra e a Lua usando uma técnica chamada Paralaxe e outra usando Geometria fundamental”, observa.

Funcionamento

Quem quiser conhecer a CCTeca basta ir até o Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), onde a Casa de Ciência e Tecnologia funciona (com acesso pela avenida Oviêdo Teixeira). Durante a semana, ela está aberta à visitação de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, sábados e domingos, das 14h às 17h. Na segunda-feira, o funcionamento é apenas interno, e aos feriados não tem funcionamento. A entrada é gratuita. As visitas são guiadas e para grupos com mais de dez pessoas é preciso realizar um agendamento prévio por meio do telefone (79) 3217-3370.

Foto Walter Martins