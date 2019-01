Dia do Farmacêutico: Qual a importância do profissional no tratamento do câncer?

Para celebrar o Dia do Farmacêutico, comemorado em 20 de janeiro, a clínica Onco Hematos explica a importância do profissional para a saúde, principalmente no tratamento do câncer. A escolha da data relembra o aniversário da Associação Brasileira de Farmácia, que surgiu em 1916.

De acordo com a farmacêutica Gildete Oliveira, que integra a equipe multidisciplinar da Onco Hematos, o farmacêutico da clínica é responsável pelos processos de compra, estoque e preparo dos medicamentos, garantindo segurança e qualidade em todas as fases. “Atuamos em toda a linha de cuidado, desde diagnóstico até conclusão do tratamento ou cuidados paliativos. A farmácia, junto à equipe multiprofissional, busca sempre as melhores soluções para cada paciente, faz acompanhamento individualizado de pacientes em quimioterapia oral, monitora, previne e trata reações indesejáveis causadas pelo tratamento”, explica.

Atuar na oncologia requer do farmacêutico uma recorrente atualização sobre novos medicamentos ou terapias direcionados aos pacientes com câncer. Segundo a farmacêutica Silvia Alves, que também faz parte da Onco Hematos, o farmacêutico que deseja trabalhar na área de oncologia, conforme determina a resolução CFF nº 640 de abril/2017, precisa possuir titulação mínima e atender alguns requisitos. “Um deles é possuir título de especialista emitido pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia (Sobrafo). Além disso precisamos estar sempre nos atualizando, pois é uma área que exige um processo constante de dedicação e aprimoramento científico. A participação em cursos e congressos especializados é fundamental”, finaliza.

A boa relação entre o paciente e o profissional farmacêutico também é importante para que haja adesão ao processo de tratamento. Humanização e capacitação técnica são os princípios da equipe de farmacêuticas da Onco Hematos.

Ascom Onco Hematos