ITPS INICIA A REFORMA SERVIÇO ATENDIMENTO AO CLIENTE

18/01/19 - 12:43:40

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) – autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e Órgão Delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) – iniciou as obras de reforma e modernização do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

O setor é a porta de entrada para a solicitação dos principais serviços disponibilizados pelo ITPS, como as análises em água, solos, fertilizantes e alimentos, e as verificações metrológicas em instrumentos de medição, como balanças, taxímetros, aparelhos de aferir pressão arterial, cronotacógrafos, entre outros. O SAC também fornece aos clientes as orientações para coleta de amostras, assim como encaminha o material para análises nos laboratórios do ITPS. O setor engloba ainda a função de fornecer informações ou tirar dúvidas acerca dos serviços da instituição e viabilizar o contato entre clientes e laboratórios. Mensalmente, o SAC do ITPS realiza cerca de 1100 atendimentos.

A obra de reforma e modernização do SAC consiste na modernização da fachada, criação de quatro vagas de estacionamento para clientes, implantação do sistema de climatização, recuperação das rampas de acesso, adequação dos banheiros para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de revisão da cobertura, das esquadrias de madeira, das grades de proteção e da estrutura metálica do portão de acesso. A obra ainda contará com pavimentação dos acessos e passeios em piso tátil, pavimentação interna do prédio em piso de cerâmica e pintura geral interna e externa. Com a obra, o SAC, cuja área é de 365m², atenderá integralmente às novas normas técnicas de acessibilidade.

O diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade, destaca que as obras representam o compromisso do Governo de Sergipe com o bem estar de seus clientes e colaboradores. “Estas obras demonstram a preocupação deste Governo com todos aqueles que usufruem do SAC. São obras que vão propiciar a melhoria da qualidade dos atendimentos aos clientes na medida em que também proporcionam aos colaboradores um ambiente de trabalho seguro, moderno e adaptado às normas de acessibilidade e mobilidade”, comenta.

Funcionamento

Para garantir a continuidade dos serviços durante as obras de reforma, o SAC foi transferido para outra área, cujo acesso se dá pelo portão principal do ITPS, que fica na rua Campo do Brito, 371, bairro 13 de Julho. O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, e o contato pode ser realizado por meio do telefone (79) 3179 8087. Após a conclusão e entrega da obra de reforma, o SAC volta a funcionar em seu espaço tradicional, na área lateral do ITPS e com entrada pela rua Vila Cristina, S/N.

Estacionamento interno

A obra de reforma do SAC contempla ainda a ampliação do estacionamento interno do ITPS. O espaço, que amplia o número de vagas destinadas aos colaboradores do ITPS, terá cobertura e área especial para pessoas com deficiência ou idosos.

Investimentos

A reforma do SAC e a construção de um novo estacionamento interno somam R$ 220.551,107 em investimentos oriundos do Governo Federal, por meio do convênio com o Inmetro. O prazo de execução da obra é de 120 dias.

Sobre o ITPS

O ITPS é uma autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), que tem como atividades principais a execução de serviços tecnológicos especializados, sob a forma de ensaios e análises nas áreas de meio ambiente, alimentos, fertilizantes, calcário, água, solos, tecidos foliares e resíduos industriais, e pesquisas científicas e tecnológicas.

O ITPS, também integra, através de convênio com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I), tornando-se responsável pela execução do controle metrológico e dos requisitos da Avaliação da Conformidade no Estado de Sergipe. As atividades têm o objetivo de garantir a confiabilidade das relações de consumo e proteger o consumidor.

