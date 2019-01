Sema sensibiliza banhistas para o descarte correto de resíduos

Sensibilizar os cidadãos à adoção de práticas mais conscientes, a exemplo do descarte correto de resíduos e respeito aos animais marinhos, em prol da conservação do meio ambiente. Foi assim que a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), realizou na manhã desta sexta-feira, 18, na Orla da Atalaia, zona Sul capital, uma ação educativa com banhistas que frequentam a praia.

A ação, realizada pelo setor de Educação Ambiental da Sema, faz parte do Programa Praia Limpa e objetiva trabalhar a questão dos resíduos e divulgar os pontos de coleta de óleo de cozinha disponibilizados pelo órgão e seus parceiros. “A equipe técnica abordou os banhistas, orientando sobre o descarte correto dos produtos após o seu devido consumo. Já a nossa equipe de teatro fez uma abordagem lúdica, demonstrando a preocupação com o ‘Mar de Plástico’, expondo a problemática do descarte de resíduos, principalmente de plástico, por ser um dos principais materiais jogados de forma incorreta no mar”, explica a coordenadora de Educação Ambiental da Sema, Raphaella Ribeiro.

Ainda de acordo com Raphaella Ribeiro, o tempo de degradação do plástico pode chegar a centenas de anos, porém, mesmo se decompondo, ainda deixa vestígios na natureza, através de suas partículas, que são os microplásticos, alterando, consequentemente, a composição de certas partes dos oceanos, prejudicando o ecossistema da região e a saúde humana. Isso também ocasiona em diversas consequências para os animais desse habitat. “Os animais marinhos, como tartarugas, baleias e golfinhos, normalmente acabam consumindo esses plásticos que são descartados no mar achando que fazem parte da sua cadeia alimentar. Ao ingeri-los, diversos agravantes ocorrem em seus organismos, a exemplo da asfixia, podendo levar o animal à morte”, declara.

Sensibilizados

O advogado Leonarde Lima aprovou a ação educativa. Ao avistar a equipe de educação ambiental, se dirigiu até ela a fim de obter mais informações a respeito de ações ambientais. “Gostaria de parabenizar a equipe da Sema pela preocupação com o meio ambiente. Aqui na Orla a gente encontra diversas pessoas descumprindo a lei . É preocupante, principalmente para as futuras gerações, como os nossos filhos, sobrinhos netos. Infelizmente a falta de educação é uma questão cultural. A humanidade precisa abrir os olhos para isso. O município atua, limpa, só que o povo precisa aprender, se educar, entender que a praia é nossa e se não soubermos cuidar e usar de forma correta, isso trará consequências para todos nós”, explica.

A turista Aparecida Barreira Spegiorion, natural do Tocantins, acha importante esse tipo de abordagem para reforçar a questão de jogar corretamente os resíduos. “Tem que estar sempre sensibilizando as pessoas para que isso não aconteça. Jogar lixo no mar, na areia é muito errado. Não se joga nem na rua, nem na praia, lixo tem que ser jogado no lixo”, diz.

O público jovem também se mostrou consciente, a exemplo da estudante Nery Moraes, que acompanhada por duas amigas, explanaram a preocupação com a conservação das praias. “É muito importante tentar conscientizar as pessoas. É cerveja, copo, garrafinhas, diversos materiais que são jogados aqui na paria. Na água também a gente vê esse lixo. É bom usar copo reutilizável, como estamos fazendo agora. É necessário conseguir, aos poucos, cortar hábitos que prejudiquem o meio ambiente”, declara.

A também estudante Wegilla Caroline Rodrigues faz sua parte. Ao ir à praia, descarta o seu lixo em uma sacola. “Achei incrível essa abordagem, pois precisamos ter mais consciência com o meio ambiente. O lixo descartado na praia de forma incorreta gera consequências, principalmente para os animais marinhos. É comum ver pessoas descartando lixo de forma errada, mas fazendo a nossa parte a gente consegue mudar as coisas”, reforça.

Praia Limpa

A última edição do programa Praia Limpa ocorreu em setembro do ano passado e objetivou sensibilizar a sociedade aracajuana para a adoção de boas práticas a favor do meio ambiente, como o descarte correto de óleo de cozinha usado. Dando continuidade às ações, equipes do setor de Educação Ambiental (EA) do órgão realizaram nos meses seguintes atividades educativas na Passarela do Caranguejo e na praia da Aruana. A ideia foi estimular cidadãos e donos de bares, restaurantes e hotéis situados próximos à praia a fazerem o descarte correto do óleo de cozinha, assim como sensibilizar quanto à importância desta ação.

A Sema está trabalhando em conjunto com a Recigraxe, empresa coletora de óleo saturado licenciada, responsável por recolher o óleo em cada estabelecimento e fazer o descarte de forma adequada. “O nosso papel é fazer uma campanha educativa de sensibilização das pessoas, explicando o quanto é importante realizar o descarte correto do óleo, dando as instruções necessárias para que esses novos hábitos sejam adotados por todos. Ao mesmo tempo, assumindo o compromisso em descartar todo o óleo sujo no recipiente disponibilizado”, finaliza a coordenadora da Educação Ambiental da Sema, Raphaella Ribeiro.

