Trânsito na avenida Beira Mar será alterado às 16 horas desta sexta-feira

18/01/19 - 15:00:50

Na tarde desta sexta-feira, 18, haverá a “Caminhada para Oxalá” na avenida Beira Mar e a SMTT fará uma interrupção temporária no trânsito, a partir das 16h.

Veja como ficará o trânsito na região

O fluxo de veículos será interditado, a partir das 16h, do início do Calçadão da Praia Formosa, até o Iate Clube de Aracaju. Apenas a via sentido Centro será bloqueada. No sentido Zona Sul o trânsito continuará livre. Os condutores que precisarão trafegar pela via no horário do bloqueio, terão que acessar a avenida Anísio Azevedo, onde será feito o desvio do trânsito. Nossos agentes estarão na região, organizando o trânsito e orientando os condutores.

Fonte: SMTT