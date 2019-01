TRT20 REALIZA ATO PÚBLICO EM DEFESA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

18/01/19 - 10:10:58

TRT20 promove Ato Público em defesa dos Direitos Sociais e da Justiça do Trabalho

No dia 21/01, o TRT da 20ª Região promove de forma conjunta com diversas entidades parceiras, um Ato Público em defesa dos Direitos Sociais e da Justiça do Trabalho.

O evento visa reunir magistrados, servidores, advogados e sociedade civil para ratificar a importância da Justiça do Trabalho e do seu processo histórico.

Participam desse movimento nacional em defesa dos Direitos Sociais e da Justiça do Trabalho o Ministério Público do Trabalho (MPT/SE); Associação Brasileira de Advogados Trabalhista (ABRAT); Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Sergipe; Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 20ª Região (AMATRA XX); Associação Sergipana dos Advogados Trabalhistas (ASSAT); Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes (MATI); Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho da 20ª Região (Astra XX); Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de Sergipe (Sindjuf/SE) e Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD).

O Ato acontecerá às 11 h, no Fórum Dantas do Prado, no Complexo da Justiça do Trabalho.

Da assessoria