Vereadora Dilma da Colônia se reúne com secretário de Saúde do Estado Dr. Valberto

18/01/19 - 10:33:40

Durante recesso Vereadora continua trabalhando para o povo de Propriá

A Vereadora Dilma da Colônia, da cidade de Propriá- Sergipe, esteve reunida hoje, 17, em Aracaju com o secretário estadual de Saúde, Dr. Valberto Oliveira Lima. No encontro, foram abordados inúmeros temas relacionados às questões de saúde da cidade de Propriá e região. E a vereadora apresentou diversas demandas da cidade para o Secretário.

Para a vereadora, o encontro demonstra que mesmo estando em recesso parlamentar ela na condição de representante do município está buscando se relacionar com todas as esferas de governo, independentemente de filiações partidárias, para levar melhores serviços públicos para Propriá, principalmente na área de saude. “O olhar do Dr. Valberto é para proporcionar uma melhor saúde Para os munícipes e para as cidades sergipanas. Não importa siglas políticas, mas decidir, com diplomacia, os assuntos relacionados às necessidades da nossa população, a nossa reunião foi produtiva e as demandas apresentadas com certeza serão atendidas pelo Secretário de Saúde”, afirmou Dilma da Colônia.

Em pouco tempo de gestão do Dr. Valberto, a saúde do estado ficou saudável.

por A BARRA E A NOTICIA ABN