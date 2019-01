BANCO DO NORDESTE ALCANÇA R$ 2,9 BILHÕES EM CONTRATAÇÕES

Dados de aplicações da Instituição estão disponíveis no portal da transparência do Banco

Os valores contratados pelo Banco do Nordeste com micro e pequenas empresas (MPEs) cresceram 10,8% em 2018. Somente no ano passado, a instituição investiu R$ 2,9 bilhões em operações de crédito voltadas para esse público, responsável pela maior parte dos empregos gerados na Região. Os dados sobre as contratações do Banco estão disponíveis para consulta no Portal da Transparência do Banco do Nordeste (bnb.gov.br/bnb-transparente).

O montante aplicado em Micro e Pequenas Empresas foi distribuído em 36,6 mil operações nos Estados da área de atuação do Banco (que inclui o Nordeste e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo), de acordo com as demandas econômicas e dimensões populacionais.

Somente com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), principal funding da instituição, as contratações realizadas em 2018 com esse segmento alcançaram a marca de R$ 2,7 bilhões. O setor de comércio foi o principal beneficiado, sendo atendido com 52,9% do total de recursos do FNE, seguido pelo setor de serviços (26,4%).

Em Sergipe, o crescimento no volume contratado com o segmento foi de 16,2%. Foram R$ 144 milhões aplicados em 2018, valor superior aos R$ 123,9 milhões contratados em 2017.

A carteira ativa do Banco do Nordeste com MPEs soma R$ 8,1 bilhões, com 194,7 mil clientes. Entre os produtos e serviços bancários oferecidos ao mercado, destacam-se as opções de financiamentos curto e de longo prazos, utilizando recursos do FNE, para capital de giro, inovação, energia renovável, expansão e modernização das empresas, com as menores taxas de juros do mercado.

Portal da Transparência

O Portal da Transparência do Banco do Nordeste é constantemente atualizado pela instituição com o intuito de dar visibilidade e governança a todas as ações da Empresa. A ferramenta informa quanto foi aplicado em cada Estado da área de atuação do BNB, por ano, por setor da economia e porte do empreendimento, além de possibilitar o recorte de dados específicos do Semiárido.

Nesse espaço é possível obter diversas informações sobre a atuação do Banco do Nordeste, divididas nos seguintes eixos de conteúdo: informações institucionais sobre o Banco; contratações com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste; contratações com outros recursos; governança corporativa; investimentos sociais e culturais; compromisso com a ética; financiamentos e pesquisas; licitações e contratos e recursos humanos.

