Banese premia clientes com ingressos para o Fest Verão

19/01/19 - 06:41:21

Evento acontece neste final de semana, em Aracaju

O Banese promoveu, em sua página no Instagram, uma campanha em que premiou clientes com ingressos para o Fest Verão Sergipe 2019, que acontece neste final de semana em Aracaju. O evento tem como atrações artistas como Bell Marques, Devinho Novaes, Wesley Safadão, Mano Walter e Ferrugem, além de Ivete Sangalo, Leo Santana e Xand Avião, entre outros.

A campanha do Banese no Instagram foi realizada por meio de um concurso cultural, com quatro perguntas sobre a vida dos artistas que participam do Fest Verão. Os primeiros clientes que responderam corretamente às questões apresentadas na rede social foram contemplados com os ingressos para o festival.

Cliente do Banese em Aracaju, a professora Andrezza Bispo Matos da Silva, do Colégio Arquidiocesano, foi uma das ganhadoras da promoção. Ela disse que acompanha as postagens do Banese no Instagram e assim ficou sabendo do concurso. “Ganhei um ingresso para o sábado, e para mim foi ótimo porque eu já havia comprado ingresso para o primeiro dia, na sexta. Assim, vou curtir os dois dias do festival, com as minhas amigas”, comemorou.

O Banese conta hoje com mais de 58 mil seguidores no Instagram e Facebook, liderando o ranking de usuários dessas redes dentre os bancos públicos estaduais no Brasil.

Fonte e foto assessoria