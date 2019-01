EDVALDO, GILMAR E ANDRÉ

Um fato que deve ser bem analisado, mesmo que já não seja surpreendente. Aliás, começa a chegar às vistas de todos. Se as eleições municipais em Aracaju acontecessem já neste próximo domingo, o radialista Gilmar Carvalho (PSC) estaria eleito no primeiro turno. Acredite quem quiser: mas já existem avaliações que levam a isso de forma impressionante.

A disputa pela Prefeitura da Capital está na ordem do dia de parte dos políticos que deseja dar um passo à frente, inclusive pensando em 2022.

O detalhe é que quem se propor a conquistar o Governo municipal terá que enfrentar Edvaldo Nogueira (PCdoB), que tentará a reeleição. Não há dúvida sobre isso. Percebe-se claramente uma ânsia pela desenvoltura administrativa, como se tivesse à busca de consolidar o retorno. É natural que isso aconteça, porque todo o primeiro mandato executivo tem como objetivo tentar consolidar o segundo.

Mas é preciso se avaliar que há alguma coisa entre Edvaldo e Gilmar: o deputado federal André Moura. Por quê? Bem visível. Edvaldo Nogueira rasga elogios a André publicamente, por tudo que ele conseguiu, em termos de recursos federais, para Aracaju e o deseja sempre próximo. Está certo. Gilmar Carvalho, que demonstra vigor na tentativa de chegar à Prefeitura da Capital, é do PSC, que tem como presidente exatamente André Moura. E aí pode ocorrer um entrave: É exatamente Moura que vai indicar a candidatura de Carvalho.

E como ficará o ilustrado radialista nesse imbróglio?

Alguém pode falar que haverá janelas para troca de partidos, mas isso apertou de tal forma que começa a ser arriscada a troca. Assim, fica claro que Gilmar terá de encontrar uma forma de convivência com a legenda e de fazer oposição a quem está próximo e joga confetes no seu presidente. Como ainda falta pouco menos de dois anos para um confronto eleitoral, tem que se encontrar o melhor jeitinho para acomodar a todos na mesma estrutura.

Não será lá muito fácil…

BELIVALDO E A IMPRENSA

O governador Belivaldo Chagas reclamou ontem de informações passadas por setores da imprensa. A tentativa de se queimar secretário A ou B não ajuda: “a notícia de que o secretário da Fazenda, Ademário Alves, não teria mais a confiança do governador, não tem o menor fundamento”.

TEM BOA RELAÇÃO

Belivaldo Chagas disse que se dá “muito bem” com a imprensa, mas que notícias do tipo prejudicam. Para ele, Ademario Alves continua gozando de absoluta confiança e respeito, pelo trabalho correto que exerce na Pasta. A notícia foi divulgada pelo deputado Gilmar Carvalho.

MÚSICOS PODEM SORRIR

Os músicos de bandas que tocaram no Forro Caju podem sorrir. O deputado federal André Moura conseguiu liberar mais de R$ 5 milhões em Brasília para pagamento de todos eles. Os músicos das filarmônicas também, Todos devem receber dinheiro na próxima semana,

NÃO MUDA DE POSIÇÃO

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), esteve a um passo de filiar-se ao PDT, mas ainda conversa com setores da partido. Resolve até o dia 30, em razão da fusão do PCdoB, que ficou fora do quociente eleitoral, com o PPL. É possível que o prefeito não mude de posição.

FÁBIO TAMBÉM CONVERSA

A ida de Edvaldo Nogueira para o PDT fora uma conversa entre ele e o Fábio Henrique, que lhe fez o convite assim quando o PCdoB perdeu o quociente. Fábio tem praticado o jogo da boa conversa e também tem mantido encontros com o deputado federal Valadares Filho (PSB).

COMPOSIÇÃO COM PSB

Com Valadares Filho, as conversa giram em torno da formação de um bloco nacional de oposição, que teria a participação do PSB, PDT e PCdoB, onde os mesmos partidos estariam juntos. Só que em Brasília pode até dar certo, mas em Sergipe o PSB e o PCdoB não se afinam jamais.

MARINA NÃO CONCORDA

Segundo o blog de Gilvan Melo, a ex-ministra Marina Silva, da Rede, resiste em por um fim à legenda e diz que o fato de ficarem sem recursos do fundo partidário, não é “determinante” para definir se a Rede deve ou não ser incorporada à outra sigla, como o PPS.

FUTURO INSUSTENTÁVEL

Segundo ainda o blog do Gilvan, em novembro do ano passado um dos eleitos pela sigla, o delegado Alessandro Vieira ao Senado Federal, com expressiva votado em Sergipe, já estava se transferindo para o PPS junto com todo o bloco. Ele considerou o futuro da Rede insustentável.

TERMINA AS 48 HORAS

Terminou ontem o prazo de 48 horas concedido pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber, para que o Ministério Público e a coligação de oposição se manifestassem sobre a questão da posse do deputado estadual Luciano Bispo, pré-candidato a presidente da Alese.

APÓS SEGUNDA-FEIRA

Como todo o trâmite é via internet, é provável que a decisão final saia entre a segunda e terça-feira, o que colocará um ponto final nesse problema que se arrasta já há alguns dias, sobre a posse de Luciano Bispo.

DISPUTA DE CARGOS

Deputado eleitos e reeleitos querem disputar todos os cargos na Mesa Diretora da Alese, respeitando apenas o nome de Luciano Bispo que tem unanimidade para presidente na Assembleia. Acontece, entretanto, que os próprios deputados já fecharam entendimento que não mudaria a Presidência e a 1ª Secretaria.

SOBRE HELENO SILVA

Se depender do ex-governador Jackson Barreto (MDB), o pastor Heleno Silva (PRB) jamais retornará à base aliada ao Governo. Segundo JB, o grupo de Heleno deixou a base às vésperas das eleições e se acomodou nas oposição. Jackson acha que foi oportunismo exagerado.

SUKITA EM GLÓRIA

O ex-prefeito Manoel Messias Sukita engordou muito na prisão em Nossa Senhora da Glória. Dá sinais de ansiedade e toma medicação. Tem chorado muito e a sua maior lamentação é não poder participar da festa da padroeira de Capela, Nossa Senhora da Purificação, dia 2 de fevereiro.

TUDO É TRAQUILIDADE

O deputado federal eleito Gustinho Ribeiro (SD) disse, ontem, que em Lagarto “está tudo tranquilo”. Segundo ele, “a ideia é que permaneçam todos unidos, mas se Valmir Monteiro não for candidato à reeleição, vamos reunir um nome que mantenha a Prefeitura com o bloco”.

SEM ROMPIMENTO

Gustinho disse ainda que não haverá rompimento no bloco. E explicou que algumas acomodações feitas pelo prefeito Valmir Monteiro deixaram aliados descontentes e provocaram incômodos. “Mas está tudo sendo sanado através de conversas, para que assegure a unidade no bloco”.

ANALISA CANDIDATURA

O deputado estadual eleito Samuel Carvalho (PPS) está analisando se será candidato a prefeito de Socorro: mas antecipa: “tudo indica que sim. Serei candidato ou indicaremos um nome do grupo”. E cita: “o Padre Inaldo ou alguém indicado por Fábio Henrique”. Lembra que Zé Franco está inelegível.

OPOSIÇÃO DIALOGA

Deputado Georgeo Passos falou ontem sobre a oposição: “estamos conversando com muitos dos colegas”, disse e admitiu que “alguns já são do Governo e creio que a situação deve manter a maioria. Mas estamos dialogando com deputados dessa legislação que se encerra e os novos que estão chegando”.

DEIXARÁ MDB

O deputado estadual Zezinho Guimarães insiste em dizer, pela milionésima vez que se o ex-governador Jackson Barreto assumir a presidência estadual do MDB, ele e todo o agrupamento político (prefeitos, vices, vereadores, lideranças etc.) sairão da legenda. Provável destino: PP ou PRB.

NÃO CAUSA PREOCUPAÇÃO

Segundo um membro do partido, a saída de Zezinho Guimarães do MDB não causará nenhuma baixa ao partido, “porque ele sempre trafegou por outras siglas, inclusive da oposição. Além disse não votou no candidato ao Senado apresentado pelo partido e tem demonstração antipatia por JB”.

Nas redes sociais

///Explodiu a galera – Começou ontem o Fest Verão começou ontem à noite e superlotou uma área imensa na avenida que leva à Coroa do Meio. Milhares de pessoas superlotaram camarotes e se deixaram esbaldar ao som de Ivete Sangalo e do Safadão, numa mistura de ritmos que explodiu com a galera.

///Falta de plantão – O grupo que foi preso com o deputado Valdevan Noventa ainda não foi solto, apesar do hábeas corpus cedido por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). O problema se vincula à falta de plantão, que será assunto para reunião do grupo de advogados que defende Valdevan em Sergipe e em Brasília.

///Resumo gracinha – O economista Delfim Neto diz no Twitter: “acho que a Folha tá certa nisso de fazer resumo gracinha no Twitter. Ficar jogando manchete só serve pra ser chamada de fake news por gente que nem clicou no link. Historinha irônica desarma bastante a estratégia de desinformação”.

///Correias do motor – No grupo ‘Vovô Monteiro e seus Amigos’: atenção homens orientem suas mulheres, mães, irmãs, amigas do perigo de abrir o capô do automóvel com o veículos ligado e cabelos soltos. É muito perigoso porque há o risco de escalpelamento e até morte por estrangulamento nas correias do motor.

///Grandes batalhas – Guilherme Boulos diz que se precisa de uma oposição com maturidade para se unir nas grandes batalhas, com grandeza pra superar vaidades e ressentimentos e, sobretudo, com coragem pra enfrentar os retrocessos no planalto e na planície; não apenas nas tribunas e colóquios, mas nas ruas e periferias do país.

///Seguro corrigido – O empregado demitido sem justa causa terá o seguro-desemprego corrigido em 3,43%, correspondente à inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no ano passado, informou o Ministério da Economia. A parcela máxima passará de R$ 1.677,74 para R$ 1.735,29.

Conversa

Classe produtiva – A possibilidade do Governo Belivaldo Chagas decretar calamidade financeira em Sergipe mexeu com a classe produtiva.

Ainda libera – O deputado federal André Moura (PSC), já no finalzinho do mandato, está conseguindo liberar recursos em Brasília.

Grandes surpresas – A próxima semana pode ser de grandes surpresas na questão política, com a decisão sobre o deputado estadual Luciano Bispo.

Difícil solução – A questão financeira e econômica de Sergipe é muito complicada e de difícil solução. É preciso seriedade e compreensão da sociedade.

Veículos blindados – Vejam isso: Supremo Tribunal Federa (STF) acerta contrato de R$ 2,8 milhões para compra de 14 veículos blindados.

Marca agenda – O governador Belivaldo Chagas (PSD) está marcando agenda para uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília.

Traçar um rumo – Deputados da oposição em Sergipe já começam a conversar para traçar um rumo e atuar na legislação que se inicia em janeiro.

Sopro que atiça – Carlos Ayres Britto: O sopro que mais atiça as labaredas do xingamento é o que vem das bochechas da intolerância.

Vida de outros – Clóvis Silveira diz que pessoas devem vir como caixas de medicamentos, com foto e discrição de problemas que podem causar à vida dos outros!.