PARCERIA ENTRE CELSE E GOVERNO GARANTE REFORMA DO TTB

19/01/19 - 07:10:13

Protocolo de Intenções firmado pela companhia também contemplou as reformas do Arquivo Público e Biblioteca Epifânio Dória

Modernização, melhor acessibilidade e conforto ao público. Esse é o objetivo da ampla reforma que está sendo realizada no Teatro Tobias Barreto – TTB, em Aracaju (SE), fruto da parceria entre a CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe e o governo do Estado. A obra foi iniciada em outubro de 2018 e a expectativa é que seja concluída em abril deste ano.

Através de um Protocolo de Intenções firmado pela companhia junto ao governo, o qual com vigência de cinco anos e investimento de 15 milhões, também foram contempladas as reformas da Biblioteca Pública Epifânio Dória e do Arquivo Público de Sergipe, que será reinaugurado no dia 28 deste mês, às 17h.

Já são 60% dos serviços executados no TTB, sendo que esta, é a primeira grande reforma realizada no espaço inaugurado em 2002, e que é considerado o palco dos principais eventos culturais realizados no estado.

De acordo com o engenheiro responsável pelo setor de obras públicas da CELSE, Fábio Pimentel, as equipes estão trabalhando a todo vapor para entregar à população um espaço diferenciado com tudo o que há de mais moderno no mercado. “Todas as poltronas estão sendo trocadas, substituímos o carpete, estamos revisando inteiramente o sistema de ar condicionado, as instalações internas, banheiros, enfim, fazendo com que o teatro continue a proporcionar conforto e bem estar ao espectador. A iluminação e a acústica do espaço também estão sendo restauradas. Esse segundo quesito foi cuidadosamente trabalhado pelas equipes, que realizaram vários estudos, para melhorar ainda mais a acústica do TTB, que está entre as melhores do país”, destacou.

Por Denise Gomes

Foto assessoria