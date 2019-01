SAÚDE: LISTA DE ESPERA DISPONIBILIZADA A USUÁRIOS NA INTERNET

19/01/19 - 07:53:41

A partir de agora os usuários da Rede Pública de Saúde Estadual e Municipal podem acessar o portal dos respectivos órgãos para verificar sua posição na fila de espera dos pacientes que aguardam por consultas (discriminada por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos.

A iniciativa ocorreu a partir do Projeto de Lei nº 195 dos deputados estaduais Georgeo Passos (PPS) e Silva Fontes (PDT) apresentada a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

De acordo com o texto da Lei nº 8.413, que a divulgação das informações respeita o direito à privacidade do paciente, que pode ser identificado pelo número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Outro benefício para os usuários da rede pública é a divulgação da relação dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do respectivo portal na internet, bem como fixada a relação nos postos de atendimento.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese

Foto: Superinteressante – Abril.com