Socorro: servidores aprovam o trabalho desenvolvido pela atual gestão

19/01/19 - 06:47:56

Na manhã desta sexta-feira, 18, o prefeito Padre Inaldo se reuniu com porteiros do município e, na oportunidade, entregou uniformes para a classe. Essa é a primeira vez que os porteiros ganham fardamento de trabalho

Mais uma ação em prol dos servidores do município foi concretizada hoje. O prefeito Padre Inaldo entregou, na manhã desta sexta-feira, 18, o uniforme para porteiros que trabalham nos mais variados setores da Administração Municipal. Essa é a primeira vez que a classe ganha um fardamento.

Devidamente fardados, os porteiros poderão desenvolver com mais eficiência seus serviços diários. “Trabalho há 19 anos como porteiro e essa é a primeira vez que ganhamos fardamento. Para nós, é uma grande alegria, porque agora estaremos identificados e seremos reconhecidos em qualquer lugar. Nosso trabalho será muito mais eficiente”, ressaltou o porteiro Joarez Silva Santos, de 41 anos.

Ressaltando a valorização da gestão com os servidores municipais, a presidente do Sindicato dos servidores públicos de Nossa Senhora do Socorro (SindSocorro), Edjane Silveira, agradeceu pelas melhorias conquistadas. “Há muito tempo os porteiros tinham reivindicado esse fardamento e graças a Deus o prefeito fez essa entrega hoje. Os servidores em geral estão muito satisfeitos, porque a nossa realidade hoje em relação a salário é uma das melhores do Estado. Quando converso com servidores em outros município, vejo a vontade deles de virem para Socorro”, destacou.

“É uma forma de agradecer pelo trabalho que eles desenvolvem diariamente e dizer que ainda vamos conquistar muito mais. Já realizamos diversas melhorias, como o aumento no salário e o pagamento em dia todo mês e estamos trabalhando para melhorar ainda mais as condições de trabalho de todos os servidores”, afirmou Padre Inaldo.

Política de Valorização do servidor – avanços

Reajuste em mais de 12% em apenas 2 anos de gestão

Pagamento RIGOROSAMENTE em dia

Criação da Mesa Permanente de Negociação

Parcerias com universidades

Fonte e foto assessoria