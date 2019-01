CINCO MOTORISTAS SÃO PRESOS POR DIRIGIR SOB EFEITO DE ÁLCOOL

20/01/19 - 09:16:16

A CPTRAN realizou neste final de semana mais uma operação Lei Seca em Aracaju.

De sexta-feira (18) até a madrugada deste domingo (20) pessoas foram autuadas durante a operação realizada pelas guarnições da unidade.

20 PMs trabalharam diariamente na operação em pontos estratégicos da cidade, aumentando assim a fiscalização nos corredores de trânsito da cidade.

Em uma das abordagens, o condutor ao ser parado pelo policial na blitz, não conseguiu sair do carro e pegou no sono em cima do volante, demonstrando assim nenhuma condição de dirigir por estar embriagado. Foi conduzido a delegacia. Outras quatro pessoas foram presas por embriaguez ao volante neste fim de semana.

De sexta até a madrugada deste domingo, 05 acidentes foram registrados (acidentes com vitimas na capital) e três pessoas ficaram feridas. Nenhum registro de morte no trânsito em Aracaju foi feito neste período.

Qualquer flagrante sobre embriagados ao volante, as equipes estarão prontas para atender as ocorrências através do 190.

Neste domingo também terá a fiscalização da lei Seca.

Foto redes sociais