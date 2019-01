PM E PRF APREENDEM MAIS DE 26 KG DE MACONHA COM PASSAGEIRO

20/01/19 - 09:26:19

O flagrante ocorreu com a ajuda de cão farejador da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), no município de Cristinápolis – SE.

Durante a madrugada deste sábado, 19, uma operação conjunta entre a Polícia Militar de Sergipe e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 45 tabletes de maconha, totalizando 26,5 Kg. A ação ocorreu na unidade operacional da PRF situada no Km 200, da BR 101, no município de Cristinápolis, Região Sul de Sergipe.

Por volta das 2h, os policiais efetuaram revista minuciosa em um ônibus que seguia da capital do Rio de Janeiro para Maceió, momento em que o cão da CIPCães farejou a droga em duas malas no compartimento de bagagem.

Um jovem de 27 anos foi identificado como o responsável pelo material ilícito. Diante do flagrante, o suspeito informou que pegou as malas em uma estação de metrô no Rio e iria deixar no terminal rodoviário de Maceió.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista no município de Estância.

Fonte e foto PM/SE