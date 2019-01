Marcos Santana reúne lideranças e pede união para continuidade do trabalho

21/01/19 - 16:38:02

Em clima de confraternização, o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, reuniu no último sábado (20), colaboradores e lideranças políticas em chácara do povoado Cabrita. O gestor sancristovense avaliou os dois anos do seu mandato e prospectou o futuro da sua gestão.

Marcos Santana aproveitou a oportunidade para agradecer o empenho político no ano de 2018 e pediu unidade no grupo para a continuidade do trabalho.

“É um momento de congraçamento, no qual reunimos os amigos para agradecer pelo trabalho político e administrativo realizado durante 2018. Foi uma eleição na qual nossos candidatos foram os mais votados na cidade, queremos agradecer as pessoas que amam São Cristóvão e que querem a cidade cada vez melhor”, observou.

Marcos Santana também falou sobre os próximos dois anos de mandato e pediu o apoio de todos no processo de reconstrução da cidade Mãe de Sergipe. “Este também é um momento para pensar o futuro desta cidade tão bonita, mas que foi tão mal tratada nos últimos 20 anos. Precisamos dos amigos que amam São Cristóvão para seguir planejando e pensando sobre o que queremos para ela. Temos realizado pesquisas constantes e sabemos que a população tem aprovado a nossa administração. Precisamos continuar construindo um tempo novo nesta cidade e contamos com o apoio de todos”, finalizou.

O Deputado Federal João Daniel, presente no encontro, destacou o trabalho do gestor e o colocou como um dos nomes atuais da política sergipana. “Marcos faz uma das melhores administrações hoje do estado. Ele é muito preparado e tem demonstrado sua capacidade e visão. Hoje, é um dos grandes quadros da política sergipana. Um homem que deve ser motivo de orgulho. Ele teve, tem e terá o nosso apoio como parlamentar, como cidadão e como eleitor de São Cristóvão. Parabéns a equipe que compõe, uma gestão séria, ética, comprometida e que orgulha a todos aqueles que votaram e contribuíram com projeto”, destacou.

Paulo Júnior, presidente da Câmara de Vereadores no biênio 2019/2020, ressaltou a liderança do prefeito Marcos Santana e da relação harmônica entre poder executivo e legislativo.

“Estamos aqui para parabenizar o Prefeito Marcos Santana pela brilhante gestão na nossa cidade, resgatando a autoestima do povo sancristovense e as tradições culturais, mais que isso, levando dignidade, cidadania e qualidade de vida para o nosso povo. Nesse próximo biênio em que estaremos a frente da casa do poder legislativo, nossa relação será de harmonia com o executivo. Marcos Santana pode contar com a Câmara de Vereadores para aquilo que for de benefício do nosso povo”, pontuou.

Foto: Heitor Xavier.

Por Rafael Mota