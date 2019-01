Balanço semanal do Huse registra 481 atendimentos e revela 28 vítimas de queda

21/01/19 - 12:36:47

Com um exame de raio-x em mãos, a dona de casa Francisca Mota, 57, estava acompanhando o filho que sofreu um acidente motociclístico e fraturou o braço. Ela estava em casa preparando o almoço quando recebeu a notícia que o filho tinha se acidentado. “O susto foi enorme. Graças a Deus trouxeram ele para cá, aqui é muito preparado para esses traumas e ele está sendo muito bem cuidado pela equipe. Ele vai receber alta e voltar próxima semana para agendar a cirurgia”, explicou.

Assim como o filho da dona Francisca, 481 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) também foram atendidos no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), no período de 18 à 20 de janeiro. Desse total, 122 ficaram internados em observação e para realização de outros procedimentos. De acordo com as estatísticas do balanço semanal no hospital, foram registrados 130 atendimentos no setor de traumas, representado pela Sutura e Ortopedia.

A Área Azul, considerada de baixa complexidade, recebeu um número considerável de vítimas. Foram 257 registros de atendimentos e desse total, 56 continuaram internados em observação e reavaliação médica. O ambulatório de Oncologia realizou 4 atendimentos. Os consultórios do Otorrino e Oftalmo, somaram 36 pacientes. Já o Hospital Pediátrico Drº José Machado de Souza, registrou 42 atendimentos aos pequenos pacientes durante esse período.

Os sintomas foram os mais diversos desde uma dor de cabeça a uma vítima da violência urbana. Nesse período foram registrados 18 vítimas de acidente motociclístico, 7 vítimas de acidente automobilístico, 19 pessoas com sintomas de dor de cabeça, 28 vítimas de queda, 3 vítimas de arma branca, 9 vítimas de arma de fogo, entre outros casos de média e alta complexidade.