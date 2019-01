Envolvido na morte do Sargento Bispo morre em confronto com a Policia

21/01/19 - 04:56:31

Policiais do Complexo de Operações Policiais – COPE juntamente com Divisão de Inteligência e Planejamento Policial – DIPOL e, Núcleo de Inteligência da Polícia Militar localizaram no final da tarde deste domingo (20), um dos indivíduos responsáveis pelo latrocínio que vitimou o sargento da polícia militar Bispo Santos ocorrido no último dia 09 no município de Itaporanga D´Ajuda.

O confronto ocorreu no município de Laranjeiras após policiais tomarem conhecimento que Walisson Teixira Rodrigues, 24 anos, empreendia fuga. Na abordagem, Walisson desceu do veículo atirando contra os policiais que revidaram e conseguiram alveja-lo. Walisson foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O segundo elemento envolvido no assassinato do militar continua foragido.