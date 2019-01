Espero que não rasguem as regras da Câmara Municipal, afirma vereadora

21/01/19 - 14:59:04

A defensora pública e vereadora, Emília Corrêa (Patriota) afirma esperar que não rasguem o regimento da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) em mais um ano legislativo que logo se iniciará.

Segundo a parlamentar, as regras, o regimento interno, as leis que regem a Casa e as proposituras de iniciativa dos vereadores devem ser apreciadas e respeitadas sempre e unicamente em nome dos cidadãos.

“Desejo que os membros do parlamento municipal atuem com respeito e que possamos cada vez mais representar da melhor forma a população aracajuana. Estarei como sempre, representando o povo de Aracaju essa é a minha maior obrigação”, destacou.

Por Andrea Lima

Foto César de Oliveira