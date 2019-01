Jucese recebe visita institucional do presidente do CRC de Sergipe

21/01/19 - 14:12:39

Entidade contábil renovou parceria existente com a Junta Comercial e deu boas-vindas ao novo presidente da autarquia

Na manhã desta segunda-feira, 21, a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) recebeu a visita institucional do presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe (CRCSE), Vanderson Mélo, acompanhado de conselheiros da entidade contábil que representa a maioria dos usuários da autarquia.

A visita do CRCSE à Jucese teve como finalidade desejar um bom trabalho ao novo presidente da Junta Comercial, Marco Freitas, que assumiu oficialmente a Presidência da autarquia no dia nove deste mês, e renovar a parceria já existente entre as duas instituições.

“A importância da Jucese para a nossa classe é absurda. Temos um relacionamento muito estreito com a Junta Comercial, profissionalmente e institucionalmente também com as nossas representantes no Colégio de Vogais, atualmente as contadoras Salete Leite e Ângela Dantas. Por isso, viemos aqui dar as boas-vindas do CRC ao Marco e colocar nossa entidade à disposição da Jucese. Desejamos que sua gestão consiga manter esse relacionamento tão bom conosco, participando, cada vez mais, dos nossos eventos”, disse Vanderson Mélo.

Durante a visita, o presidente do CRCSE destacou também quanto a Junta Comercial se desenvolveu nos últimos anos, beneficiando, sobretudo, a classe contábil. “Com a informatização (Portal Agiliza Sergipe), nosso trabalho tem sido muito facilitado na Jucese. E o reflexo disso foi uma melhoria na prestação dos serviços, na velocidade e na eficiência”, afirmou.

Grato pela visita, Marco Freitas informou que a Junta Comercial também estará sempre à disposição do CRCSE. “Os contadores são nossos principais usuários, então, com certeza, continuaremos trabalhando para evoluir nossos serviços prestados à classe contábil. Podem contar comigo para o que for preciso”, frisou o presidente da Jucese.

Além do presidente da Jucese, Marco Freitas, e do presidente do CRCSE, Vanderson Mélo, participaram do encontro o coordenador de Tecnologia da Informação da Junta Comercial, Eduardo Garcez, e os conselheiros do Conselho de Contabilidade, Cleaylton Ribeiro, Paulo Alberto Amado e Iraildes Alves.

Por Tatiane Melo

Foto assessoria