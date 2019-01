LEI SECA: 27 MOTORISTAS SÃO AUTUADOS NO FINAL SEMANA EM ARACAJU

21/01/19 - 05:08:12

As fiscalizações da Lei Seca, efetuadas pela Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), autuaram 27 pessoas em operações realizadas entre a noite de sexta-feira, 18 e a madrugada deste domingo, 20, em diferentes pontos da capital. Ao todo, foram fiscalizados 160 veículos durante blitze realizadas nas avenidas Hermes Fontes, Euclides Figueiredo, Beira Mar e Mário Jorge.

Com um efetivo de 20 policiais militares empregados em vias estratégicas de Aracaju, a CPTran realizou 77 testes de alcoolemia com o uso de aparelhos etilômetros. Dos 27 registros de embriaguez ao volante, cinco condutores foram detidos e conduzidos à Delegacia, sete foram autuados administrativamente e 15 se recusaram a fazer o exame, popularmente conhecido como bafômetro, situações em que foram aplicadas medidas semelhantes aos dos motoristas comprovadamente embriagados. Em uma das abordagens, o condutor não conseguiu sair do carro e dormiu em cima do volante, demonstrando total incapacidade de dirigir por estar embriagado.

Ainda no período das fiscalizações, a Companhia de Trânsito contabilizou cinco acidentes com três pessoas se lesionadas. Contudo, não houve nenhum registro de morte por acidente em ruas e avenidas da capital.

As ações de fiscalização prosseguem durante este domingo com o objetivo maior de promover a segurança e a cidadania no trânsito, reforçando a responsabilidade social de todos os envolvidos na circulação viária.

Em situações de suspeita de embriaguez ao volante, as equipes da Polícia Militar devem ser acionadas por meio do disque 190.

Fonte e foto PM