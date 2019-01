PM E PC COÍBEM “FESTA DO TRÁFICO” EM CRISTINÁPOLIS

21/01/19 - 11:31:33

Ação ocorreu numa casa noturna e foram apreendidos 82 pinos de cocaína.

Policiais militares do Destacamento de Cristinápolis e da Força Tática do 11° Batalhão e policiais civis da Delegacia de Cristinápolis, coordenados respectivamente pelo tenente-coronel Alexsandro Ribeiro e o delegado Edson Nixon, foram acionados na noite de sábado, 19, por populares que levantaram a suspeita de estar acontecendo uma “festa do tráfico”, numa casa noturna de eventos do município de Cristinápolis.

A ação da PM e PC resultou na apreensão de 82 pinos de cocaína, contendo a substância ilícita, e vários outros pinos já utilizados. Os responsáveis pela organização e venda da droga no evento também receberam voz de prisão e foram conduzidos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, com possível enquadramento por associação criminosa.

A festa se realizava à meia luz, com um público de mais de 50 pessoas, em sua maioria de jovens adultos. Na ocasião, foram presos Franciel Bispo dos Santos, de 23 anos, com antecedentes criminais pela prática de tráfico de drogas, Marcos André Conceição Ferreira, ex-presidiário por tráfico de drogas, de 29 anos, e Tatiane de Almeida, organizadora da festa, 37 anos.

Fonte e foto assessoria