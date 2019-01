Polícia detalha localização do envolvido na morte do Sargento Bispo

Durante a ação policial, uma arma de fogo foi apreendida

21/01/19 - 13:56:22

Na manhã desta segunda-feira, 21, o delegado André David, coordenador operacional do Complexo de Operações Policiais da Polícia Civil (Cope), apresentou detalhes à imprensa da ação que resultou na localização de um dos envolvidos na morte do sargento Ronaldo Bispo Santos, vítima de latrocínio por dois homens, no município de Itaporanga D’Ajuda.

O delegado destacou que ação policial do Cope, juntamente com a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, ocorreu na tarde deste domingo, 20, no município de Laranjeiras. “Tivemos conhecimento de que o infrator Walisson Teixeira Rodrigues, 24 anos, empreendia fuga. Na abordagem, o infrator desceu do veículo, atirando contra as equipes policiais, que, de pronto, revidaram e acabaram alvejando-o. Walisson foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu ao óbito. Uma arma de fogo com as respectivas munições deflagradas foram apreendidas durante a ação”, pontuou André David.

Na oportunidade, o delegado destacou que logo após o cometimento do crime, registrado no último dia 9 de janeiro, a Polícia iniciou diligências para descobrir a autoria do delito e prender os envolvidos. “A prisão em flagrante não foi possível naquele primeiro momento, mas conseguimos identificar os elementos e as prisões foram solicitadas ao Judiciário. No caso de Walisson, ele estava em fuga pela BR 235, em um táxi, cortando a cidade Laranjeiras”, completou o delegado que está à frente do caso.

Segundo envolvido – As investigações por parte da Polícia continuam com o objetivo de prender o segundo envolvido no crime que vitimou o policial militar. “O mais importante agora é que a resposta foi dada, não apenas para a sociedade, mas para a família da vítima. Não traremos nosso companheiro de batalha de volta, mas estamos fazendo o nosso papel de elucidar o caso. Quanto ao segundo envolvido, onde ele estiver nosso objetivo é efetuar a prisão dele”, finalizou o delegado André David.

