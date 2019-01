Polícia Militar realiza a Operação “Sergipe Mais Seguro” em Itabaiana

21/01/19 - 12:25:25

A ação teve saldo de 72 abordagens e duas apreensões de sons durante o fim de semana

Policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar (3°BPM), durante a Operação “Sergipe Mais Seguro”, deflagrada ontem, 20, na cidade de Itabaiana, intensificaram as rondas e abordagens na localidade.

A ação policial ocorreu em diversos pontos do município serrano e resultou no total de 72 abordagens, além de dois registros de pertubação do trabalho e sossego e alheios.

Nesses dois casos de perturbação, os equipamentos sonoros foram apreendidos e encaminhados ao juizado especial criminal da Comarca de Itabaiana.