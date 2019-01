Representantes do Sicredi e Fecomércio discutem demandas para empresários

21/01/19 - 12:56:56

Os representantes do Banco Sicredi em Sergipe, Dr. Jorge Viana e Marcos Dias, visitaram a sede da Fecomércio na manhã desta segunda-feira (21), para discutir sobre o que a Federação do Comércio demanda para a classe empresarial no aspecto produtos e serviços financeiros. Na reunião foi alinhado que os sindicatos representativos de classe da Fecomércio serão consultados para discutir com sua base associada as oportunidades de serviços mais importantes para as empresas.

De acordo com o diretor do banco no estado, Dr. Jorge Varanda, o Sicredi quer ampliar sua atuação junto as empresas locais, com o objetivo de promover as melhores oportunidades de contratação de serviços financeiros e produtos destinados para facilitar a vida dos empresários, dando mais fluxo aos seus negócios. Para isso irá desenvolver a melhor carteira de produtos específicos para cada atividade empresarial.

O superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, destacou que a base associada da Fecomércio é composta por um grande número de empresas que podem ser potenciais clientes da instituição. Maurício valorizou a iniciativa e informou que discutirá com os sindicatos as ações para aproveitar melhor as oportunidades. “Vamos apresentar os produtos para os sindicatos, para que cada ente encontre as melhores ofertas para cada categoria empresarial, para encontrar um melhor ambiente de negócios para as empresas. Os produtos e serviços apresentados pelo Sicredi são importantes para que os empresários possam ter mais qualidade e organização no seu negócio”, disse.

Fonte e foto assessoria