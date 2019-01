Vereador Adelmo Apóstolo, da Barra, tem proposituras aprovadas

21/01/19 - 16:49:18

O vereador da Barra dos Coqueiros, Adelmo Apóstolo, PSD, teve aprovada na Câmara Municipal, em 2018, 11 proposituras, e outros 24 em 2017, em diversas áreas como saúde, meio ambiente, tecnologia, esporte e lazer e para atender pessoas com deficiência. ”São importantes proposituras que atendem as demandas da população. Políticas públicas essenciais para a qualidade de vida e saúde”, destacou o vereador.

Este ano, por exemplo, foram aprovadas pela Câmara Municipal da Barra dos Coqueiros, duas proposituras do vereador Adelmo Apóstolo, importantes na área da saúde: a criação do Programa Municipal para a Saúde Infantil, o Pró Criança, e o Programa Municipal para a Saúde da Mulher, o Mulher Mais.

Também foi aprovada, em 2018, a lei que “obriga dos estabelecimentos públicos e privados da Barra dos Coqueiros a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo”.

Infraestrutura – Em 2017, Adelmo Apóstolo teve aprovadas quatro indicações no setor de infraestrutura para melhorias na Barra dos Coqueiros. No ano passado, outras quatro também foram aprovadas, como obras para melhorias na estrutura física do prédio onde fica o Conselho Tutelar, pavimentação asfáltica de duas ruas e uma travessa no Loteamento Marivan e parte da rua João Serra, em Atalaia Nova, além da continuidade da pavimentação da rua do Marujo, no mesmo local. E por fim, a pavimentação asfáltica na Travessa Nossa Senhora de Lourdes, no centro da Barra dos Coqueiros.

“Esse é o meu trabalho como representante do povo da Barra dos Coqueiros. Norteei

minhas ações e criei, com minha assessoria, um Plano de Ações com objetivos”, disse o vereador. “Este meu trabalho visa atender diferentes classes sociais, com geração de emprego e renda, inclusão social, a prática desportiva e lazer, segurança, oferta de serviços, além de outras importantes ações”, completou o vereador Adelmo Apóstolo.

Fonte e foto assessoria