Caixas d’águas reforçarão abastecimento em Tobias Barreto a partir desta terça, 22

22/01/19 - 09:33:24

Ação ocorrerá paralelamente à operação da nova Adutora de Itapicuru, que atualmente está em fase de testes

O governo do Estado de Sergipe, por meio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), inicia, a partir desta terça-feira (22), a operação de abastecimento por meio de caixas d’águas fixas, localizadas em pontos estratégicos da sede municipal de Tobias Barreto. Os reservatórios serão abastecidos por até 15 caminhões-pipa, em uma ação conjunta entre a Deso e a Defesa Civil Estadual, com apoio da Polícia Militar e da Prefeitura de Tobias Barreto. A iniciativa beneficiará cerca de 35 mil pessoas.

O diretor de Operações da Deso, Carlos Anderson Pedreira, explicou que, o serviço de água ofertado em cada reservatório fixo estará disponível das 06h às 18h. “Em casos extraordinários, poderemos ampliar o fornecimento para até as 19h. Iniciaremos a operação em alguns pontos nos quais as caixas já estão disponíveis, para que a população possa ir se acostumando. As pessoas terão livre acesso ao serviço, mas a distribuição será organizada por um servidor da Deso em cada ponto. A Polícia Militar de Sergipe também nos apoiará na ação, para uma maior segurança”.

Até a manhã desta segunda-feira (21), oito caixas já haviam sido instaladas. “As instalações serão finalizadas ainda nesta segunda, no máximo na terça-feira. As caixas vão servir como ponto de coleta de água para a população. Os reservatórios serão abastecidos de 2 a 3 vezes ao dia. Toda a água será coletada aqui no Catu”, completou o coordenador do Núcleo da Deso em Tobias Barreto, Sérgio Dias.

De acordo com o diretor de Operações da Deso, devido aos transtornos ocasionados pela estiagem na região, o que limitou a capacidade da barragem do Jabeberi, as caixas oferecem um recurso a mais para a população tobiense. “Prevendo o provável colapso que poderia atingir a cidade, uma vez que não há previsão de chuvas suficientes na localidade para os próximos meses e que a barragem deve chegar a um nível ainda mais crítico, o governo do Estado e a Deso disponibilizarão, paralelamente ao funcionamento da Adutora de Itapicuru (BA), 19 caixas d’água com capacidade para 10 mil litros, que serão abastecidas diariamente para o fornecimento de água à população”, reforçou Carlos Anderson.

Segundo o diretor da Deso, a divisão do município em 19 distritos ocorreu considerando a densidade demográfica em cada localidade. “A população continuará recebendo a água pela rede. As caixas, neste momento, devem ser utilizadas para complementar o abastecimento, já que, hoje, o abastecimento ocorre por meio de rodízio, o que pode ser agravado nos próximos meses. Como não há previsão de chuvas, quando não pudermos mais captar água da Jabeberi, o abastecimento se dará por meio dos poços dos poços do Catu e da nova adutora. Nesse período, as caixas serão ainda mais essenciais para amenizar a limitação do acesso à água da rede direta pelos moradores do município”.

Adutora de Itapicuru

A obra da Adutora de Itapicuru (BA) foi finalizada no último dia 17. Atualmente em fase de testes, a nova adutora foi construída pelo governo de Sergipe e será a principal alternativa à estiagem que assola Tobias Barreto desde o ano passado. O projeto, elaborado pela Deso, possibilitará levar água do município de Itapicuru (Bahia), no povoado Catu Grande, através de poços artesianos, até Tobias Barreto, numa distância de 15 quilômetros.

A adutora será capaz de abastecer a população de Tobias Barreto com aproximadamente 100m³/hora. Para a distribuição de água que vem da adutora, a Deso irá fazer um rodizio de manobra, no qual dividirá o município em três setores. A adutora de Itapicuru terá 1/3 da capacidade do que é produzido hoje na barragem de Tobias Barreto.

Foto Marco Vieira